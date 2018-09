Bajón en el juego, Benzema desaparecido, la defensa... el panorama de Lopetegui ante el Atlético

El Real Madrid afronta el tramo final de la semana más importante de septiembre con serias dudas tanto en juego como en el once inicial. El partido en el Sánchez Pizjuán rompió la dinámica que venía mostrando el cuadro de Julen Lopetegui y que tocó techo en el partido de Champions ante la Roma. Parecía imposible que se rompiera su fiabilidad –ante el Espanyol comenzaron a verse lagunas– pero irrumpió el Sevilla.

Ahora las malas noticias se le acumulan a Lopetegui, porque al técnico vasco le llegan de dos en dos. Horas antes de la derrota por 3-0 del miércoles, Isco se operaba de apendicitis, un revés que afectó directamente al Madrid en su estilo. Hasta, por lo menos, mitad de octubre con el Clásico como objetivo, el de Arroyo de la Miel no volverá a vestirse de corto y los blancos lo necesitan. El juego entre líneas y la posesión de balón se habían convertido en su mayor y mejor arma y ahora parece que Ceballos se erige como la mejor alternativa.

A Isco se le debe sumar la lesión de Marcelo. Una lesión que ya es oficial: el sóleo de la pierna derecha es el afectado. Se traduce en 10 días de baja para el brasileño y una vacante en el lateral izquierdo para los partidos ante: Atleti, CSKA en Champions y Alavés del 6 de octubre.

Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Marcelo por los Servicios Médicos Real Madrid Sanitas se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) September 28, 2018

Nacho parece el adecuado para sustituirle, pero en el Pizjuán en la banda contraria, no cuajó el encuentro ideal y muchas veces parecía desubicado. ¿Reguilón? El canterano gustó mucho en la pretemporada, pero aún no ha debutado con el primer equipo y parece difícil que la ocasión vaya a ser en un derbi. Además, atrás se vio al Real Madrid sufrir porque Varane y Ramos no estuvieron finos.

La portería. Otro asunto de Estado. Aunque Courtois no fue el máximo culpable de la derrota, algunos aficionados le recriminan el quedarse bajo palos en el tercer tanto, el de Ben Yedder. Incluso reclamaron a Keylor, pero ya lo aseguró el guardameta belga: no hay un sistema de rotación y el que toma la decisión en última instancia es el técnico.

Y por último, la delantera. Benzema y Asensio no dieron la talla. El pasado miércoles deambularon por el campo sin crear excesivo peligro. El francés inició la temporada a mil revoluciones y en este momento se encuentra cuestionado por la grada. Algo parecido le sucede a Asensio, pero su gol ante el Espanyol –que valió tres puntos– le dan algo más de margen. Bale, por ganas y ocasiones, fue el mejor de los tres arriba. Mariano sigue esperando su gran ocasión y habrá que ver si Lopetegui le recompensa con la titularidad.

Tercera prueba importante ante un rival como el Atlético de Madrid. En casa, ante su afición, los merengues tratarán de recuperar las sensaciones perdidas con una victoria siempre especial ante sus vecinos.