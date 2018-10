La frase de Johan Cruyff sobre el VAR que se ha vuelto viral

El estreno del VAR en La Liga no ha sido todo lo bueno que se esperaba. Las quejas sobre el criterio seguido por los árbitros para su utilización son varias en este inicio de campeonato. Muchos creen que el videoarbitraje no está siendo utilizado correctamente. En el Mundial de Rusia las opiniones sobre el VAR eran bastante positivas. Algo que no ocurre en La Liga. Por no hablar de los errores a la hora de tirar la línea del fuera de juego de un sistema que ha valido su dinero.

Independientemente de si se está de acuerdo o no con su correcta utilización, existe un grupo de personas que se muestran en contra del VAR. Creen que le quita esencia al fútbol. Uno de ellos era Johan Cruyff. La leyenda holandesa en su libro ‘Me gusta el fútbol’, editado por primera vez en 2002, afirmó que:

"Si el fútbol es un deporte continuo, no puedes situar una cámara y, en una jugada conflictiva, pedir que nadie se mueva, reunirte en la banda, ver las imágenes, deliberar, tomar una decisión y luego decir: ‘Venga, ya está, podemos continuar’, como ocurre en algunos deportes de los EE.UU. No puede ser. Esto no tiene sentido".

16 años después las palabras de Cruyff han vuelto a la palestra y recorren las redes sociales siendo objeto de debate.

En el VAR no es oro todo lo que reluce.