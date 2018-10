Bojan destapa sus interioridades de juventud: "Pasé sed por miedo"

Fue la gran promesa del Barcelona. Iba para estrella y terminó... Bojan Krkic, actual delantero del Stoke City, concedió una entrevista al diario francés 'L'Equipe' y recordó su etapa en el Barcelona.

Bojan, que esta temporada tan solo ha disputado dos partidos con su equipo en la Championship, habló de los problemas que tuvo en sus inicios en el fútbol. La presión que muchos le metieron derivó en una ansiedad que le atenazó por completo tanto dentro como fuera del terreno de juego.

"El Bojan del Barcelona era un jugador de fútbol 100%, pero no estaba preparado para soportar todo el impacto mediático. Era un joven de 17 años que jugaba en un club como el Barça. Fue un gran shock. Me encontré en un vestuario en el que estaba Eto'o, Puyol, Maxwell, Iniesta... de todos modos, cada día era un sueño".

Cuando fue preguntado por los códigos de vestuario, sobre las cosas que podían y no podían hacer, Bojan se sinceró y reveló que llegó a pasar sed por vergüenza: " "En el vestuario no hacía nada, para abreviar. Recuerdo mi primer día. Estaba sentado a cinco metros del sitio donde estaban las botellas de agua. Tenía sed, pero nunca me levanté a coger una botella. Tenía miedo de hacer algo mal".

Ese miedo interior derivó en ansiedad. Bojan recuerda el día que todo cambió. Fue en 2008 en una concentración con la selección española. Su cabeza dijo basta y sufrió un severo ataque de ansiedad que le dejó KO: ""Ahí es donde comenzó todo. Sentí angustia y tuve que parar. Todo explotó. Ni siquiera era un adulto. Después, decidí no a ir a la Eurocopa 2008. Necesitaba desconectar del fútbol y alejarme de los medios de comunicación. Nunca me arrepentiré de esa decisión".