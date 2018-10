Malas nuevas para el Atlético: cae Diego Costa

Diego Costa, que se retiró lesionado del partido de Liga de Campeones del miércoles contra el Brujas belga, se sometió a pruebas este viernes que revelaron que tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo.

En concreto, el parte médico publicado por el Atlético revela que se trata de una "lesión en la musculatura isquiosural del muslo izquierdo". A pesar de que el parte médico no especifica tiempo de baja, es probable que el hispano brasileño se pierda varios partidos. Las roturas de fibras en los isquios, dependiendo el grado de rotura, suelen necesitar entre dos y cuatro semanas de baja. Si a eso unimos que Simeone no es partidario de forzar a los jugadores tras recuperarse de este tipo de dolencias musculares, no son datos halagüeños para Diego ni para el Atlético. Costa es un jugador fundamental en los esquemas del Cholo, será baja segura en el partido que el Atlético jugará este domingo en el Metropolitano frente al Betis.



Costa se hizo daño en la jugada del segundo gol del Atlético ante el Brujas, al frenar para ceder el balón a su compañero francés Antoine Griezmann para que marcara el segundo tanto rojiblanco de un partido en el que se impuso por 3-1 al conjunto belga.