8 de marzo de 1931. Fue la última vez que el Alavés había conseguido ganar al Real Madrid en Liga en Mendizorroza. 87 años y medio después, el conjunto blanquiazul vuelve a derrotar a los blancos (1-0) en su feudo en el torneo de la regularidad. Un triunfo histórico que prolonga la crisis y la sequía del actual campeón de Europa, dejando al técnico Julen Lopetegui más cuestionado que nunca: tres derrotas (Sevilla, Moscú y Vitoria) y un empate (derbi contra el Atlético) en los últimos cuatro partidos, donde los blancos se han quedado sin marcar para extender a 409 los minutos que llevan sin ver portería. Se dice pronto, y más tratándose de un equipo tradicionalmente tan goleador como el Real Madrid.

Llegaban los blancos a Vitoria sobre aviso tras la última derrota frente al CSKA, que echaba al traste las magníficas sensaciones mostradas en el debut en Champions frente a la Roma. Lopetegui, que recuperaba para la causa a Sergio Ramos y Gareth Bale tras haberse quedado ambos fuera del choque disputado en la capital rusa, salió en Mendizorroza con un 4-4-2, dando entrada a Dani Ceballos en el centro del campo junto a Casemiro, Kroos y Modric, y dejando en el banquillo a Marco Asensio. El preparador guipuzcoano apostó nuevamente por Benzema como referencia, cuando se había especulado con la posible entrada de Mariano Díaz en el once. Sin embargo, el francés ha desaprovechado otra oportunidad para redimirse.

Ni el galo ni Bale aparecieron en una primera parte dominada por su equipo, en el que destacaban los arreones de Álvaro Odriozola por el carril derecho. El joven lateral internacional fue de lo poco potable esta noche para el Madrid en Mendizorroza: además de protagonizar un bonito duelo en su banda con Jony, se incorporó bastante al ataque —especialmente en la segunda parte—, aunque sus centros siempre eran interceptados por los defensores alavesistas. En el bando local, Abelardo recuperó el trivote, dando la titularidad a Pina junto a Brasanac y un Wakaso que se hinchó a cortar balones. El ghanés se llevó una sonora ovación de la hinchada vitoriana cuando fue sustituido en la recta final.

Salió el Madrid al césped de Mendizorroza con buena pinta, buscando rápidamente el área rival y llegando con cierto peligro a los dominios de Pacheco. Fue un espejismo porque ese buen comienzo se fue difuminando con el paso de los minutos. Los blancos tenían la posesión del balón, seña de identidad con Lopetegui en el banquillo, pero no había ni velocidad ni desborde. Por no haber, no había nada. No era de extrañar, pues, que llegara cada vez con menos asiduidad a campo rival. Incluso por momentos daba la sensación de que el Alavés le podía discutir la pelota.

Con estos mimbres, el cuadro blanquiazul logró maniatar a los blancos en el centro del campo: Ceballos, sorprendente titular, apenas apareció en toda la noche, mientras que Kroos y Modric confirmaron en Mendizorroza que se encuentran en un mal momento de forma. ¿Qué ha pasado con el croata? Ni rastro en los últimos encuentros del futbolista que le ha llevado a ganar el premio The Best. Y eso el Madrid lo está acusando en exceso. Por no hablar del alemán, una sombra del gran jugador que brillaba hace apenas unos meses.

El Glorioso, a la chita callando, empezaba a merodear paulatinamente el área de Courtois. La mejor ocasión para los locales la tuvo Wakaso antes de la media hora, plantándose en el área blanca tras apoyarse en un trabajador Calleri, aunque el disparo del ghanés llegó sin fuerza a los dominios del cancerbero belga del Real Madrid. El Alavés empezaba a presionar cada vez más arriba y volvió a intentarlo con un centro de Jony desde la izquierda —gran partido del centrocampista asturiano, el mejor de los suyos esta noche— y un balón envenenado que Varane le quitó de la cabeza a Ibai Gómez. De ahí al final de la primera parte, el Madrid recuperó el orden y la pelota pero seguía mostrándose muy espeso, sin idea alguna.

Tras el descanso, Lopetegui dio entrada a Mariano en lugar de un Benzema al que se le sigue esperando, y el Madrid pareció ser otro con el internacional dominicano en el campo, dando más sensación de peligro que con el francés. El 7 blanco quiso recortar hasta tres veces a Laguardia dentro del área: le salieron las dos primeras, pero a la tercera fue la vencida... para el veterano defensor alavesista. No se arrugaron los babazorros, que respondieron con un disparo lejano de Rubén Duarte ante el que tuvo que lucirse Courtois con una buena estirada.

Volvió a reaccionar entonces Lopetegui, metiendo en el campo a Marco Asensio en lugar de Casemiro. Recuperaba así el técnico vasco las tres referencias ofensivas y Bale lo intentó con un disparo desde fuera del área que salió muy desviado. Una de las últimas ocasiones para el galés antes de ser sustituido por unas molestias, teniendo que dejar su sitio a un Vinicius Júnior que nuevamente tuvo minutos, pero pocos (11 más el alargue). El Alavés respondió con una gran cabalgada de Jony en un contragolpe, pero el asturiano cruzó demasiado el balón ante la portería de Courtois. Fue la ocasión más clara de la noche: perdonaron los vitorianos y permitieron respirar a un Madrid que buscaban desequilibrar con Vinicius en el campo, aunque el brasileño no se dejaría ver demasiado.

El Alavés poco a poco se iba quedando sin fuelle y todo parecía haber quedado visto para sentencia. Pero nada más lejos de la realidad. En el minuto 95, córner contra la portería de Courtois: Manu García aprovechó un rechace en un saque de esquina y en el segundo palo anotó de cabeza el único gol de la noche para dar los tres puntos al Glorioso, que recuperan la sonrisa tras dos tropiezos consecutivos -empate contra el Getafe y derrota frente al Levante- y de paso hurgar en la herida de un Real Madrid al que le siguen creciendo los enanos. Cada vez hay más voces que piden la cabeza de Julen Lopetegui, a quien se le empieza a poner cara de Rafa Benítez.

¿Llegará el técnico vasco al turrón? La mejor noticia para él es que ahora llega el parón de selecciones. Un pequeño respiro a su delicadísima situación...



Ficha técnica

Deportivo Alavés, 1: Pacheco; Ximo Navarro, Maripán (Martín, m.87), Laguardia, Duarte; Tomás Pina, Brasanac, Wakaso (Manu García, m.74); Jony, Ibai Gómez (Sobrino, m.67); y Calleri

Real Madrid, 0: Courtois; Odriozola, Sergio Ramos, Varane, Nacho; Casemiro (Asensio, m.62), Ceballos, Kroos, Modric; Bale (Vinicius, m.80) y Benzema (Mariano, m.46)

Gol: 1-0, m.95: Manu García, de cabeza

Árbitro: Jaime Latre (Colegio aragonés). Mostró tarjeta amarilla a Wakaso (m.53), del Alavés

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga Santander 2018/19 disputado en el estadio de Mendizorroza (Vitoria) ante 19.461 espectadores