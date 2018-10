Guti habla en pleno 'huracán Lopetegui'

José María Gutiérrez, Guti, ha repasado la actualidad sobre su situación actual como segundo entrenador del Besiktas turco y su decisión de abandonar el Juvenil A del Real Madrid. Se encuentra en Madrid para continuar con su formación de técnico profesional en el curso que imparte la UEFA y donde también asomaron otras caras conocidas como las de Karanka o Berizzo.

Sus primeros pasos en el Besiktas. "Fenomenal. Estoy trabajando con un gran entrenador con muchos años de experiencia y llevándome cosas positivas. Eso es lo que quiero. Si di el paso de irme de la cantera del Real Madrid para irme a Turquía es para eso, seguir evolucionando y poder coger un equipo lo antes posible".

No mira más allá del presente. "No hay que tener prisa. Estoy contento con la situación en la que estoy. En el fútbol nunca se sabe, no voy a decir que me voy a quedar, pero mi prioridad ahora es estar allí".

Defensa a Lopetegui. "Por supuesto que hay que tener paciencia con él. Es un gran entrenador que lo ha demostrado en la selección española y lo va a demostrar en el Madrid".

¿Puede ver al Real Madrid? "No. La verdad que no lo sigo mucho, porque coincidimos en horarios y viajes con mi equipo. Pero ya veo que las cosas no van bien".