Eden Hazard no se esconde y sigue proclamando su amor incondicional al Real Madrid. Tras el encuentro ante el Southampton, donde volvió a anotar, pasó por zona mixta y volvió a mostrar su intención de vestir algún día la camiseta blanca.

"El Real Madrid es el mejor club del mundo, no quiero mentir, es mi sueño desde que era un niño. Soñaba con este club. Veremos. No quiero hablar de esto todos los días. No tengo tiempo, pero hablaremos de mi futuro pronto, eso creo", manifestó.

Además, añadió que para él no es una decisión fácil, que siempre que se lo plantea, hay algo que le impide hacer un veredicto definitivo. "Quiero lo mejor para mí, pero también lo mejor para el Chelsea. No quiero decir que voy a firmar un nuevo contrato y luego no firmarlo. Veremos. A veces me despierto y me quiero ir. Otras, me quiero quedar", sentenció.

Su renovación aún sigue en el aire y el Madrid anda falto de un hombre que anote goles. Florentino podría estar pensando en el mercado invernal como posible momento decisivo para que termine firmando con los merengues.