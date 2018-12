Diego Pablo Simeone ha comparecido en rueda de prensa, en la previa del duelo que el Atlético de Madrid jugará este sábado ante el Espanyol en el Wanda Metropolitano (16:15 horas).

Y, entre otras cosas, ha hablado del caso de Lucas Hernández, que podría abandonar el club en el mercado de invierno para fichar por un Bayern de Múnich que estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del defensa francés (80 millones de euros).

"Lucas está acá y no puedo salir de eso. No puedo hablar de supuestos. Se pueden llenar páginas, pero las cosas no han sucedido. En consecuencia de si suceden o no, tendremos una situación más completa. He hablado con el jugador, con el club y ellos saben lo que yo pienso y lo que quiero que ocurra", señalaba Simeone.

"Es normal que el Bayern busque buenos jugadores", continuaba el Cholo. "Es difícil suponer una cosa que no sucedió, es complicado imaginar cosas que no suceden. Soy optimista siempre, él sabe el afecto que le tenemos. Es normal que el Bayern quiera pagar su cláusula, después estará su decisión y el trabajo que haga el club con Lucas para saber su decisión", apuntaba.