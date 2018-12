Mestalla es un hervidero. El Valencia sufrió horrores este domingo por la mañana para ganar al colista Huesca (2-1), con un gol de Cristiano Piccini en el minuto 93, y los aficionados chés dedicaron una sonora pitada al equipo, con pañolada incluida.

Los futbolistas locales se abrazaron sobre el terreno de juego para celebrar la agónica victoria y a Ezequiel Garay se le escapó un exabrupto que fue cazado por las cámaras de Bein LaLiga. "A los aficionados que les den por culo", espetó el central argentino sobre el césped.

Las redes sociales rápidamente se hicieron eco de las palabras de Garay, que se ha visto obligado a pedir perdón por su salida de tono. Lo ha hecho a través de su cuenta oficial en Instagram.

Si algo me caracteriza, es que soy directo, claro, transparente y coherente.

Por suerte la mayoría de las personas también poseen el último adjetivo, por eso mismo será fácil de comprender… https://t.co/tngGnTJsrn — Ezequiel Garay (@Garay_24) December 23, 2018

"Si algo me caracteriza, es que soy directo, claro, transparente y coherente. Por suerte la mayoría de las personas también poseen el último adjetivo, por eso mismo será fácil de comprender lo que a continuación voy a decir. Supongo que pasará en todas las profesiones, pero yo voy hablar de aquella a la que me llevo dedicando 20 años: el fútbol. Esta clase de deporte, se vive con mucha intensidad y creemos que está dividido en dos partes (afición y seguidores), algo que no tendría que ser así. Tanto los seguidores de un club como los que estamos en el terreno de juego, luchamos por un mismo objetivo, alcanzar triunfos. Unos lo hacemos jugando y los otros acudiendo para animar", comentó Garay en su Instagram.

"En definitiva, todos somos uno. Y por este concepto vino mi desafortunada frase. Entiendo la emoción y pasión que se viven en los 90 minutos de un partido. Pero también es comprensible que no sea plato de buen gusto, escuchar insultos a tus compañeros, a tu entrenador o a cualquier persona del club. Soy testigo de que todos tenemos un mismo objetivo, dar satisfacción.Hoy vi como compañeros estaban tirados en el suelo, otros lloraban y escuchaba de fondo insultos y abucheos... me dio rabia e impotencia. La adrenalina aún no había desparecido y de ahí solté una frase, que cierto es, nunca debería de haber dicho. Ahora bien, sí quiero puntualizar una cosa: nuestro ánimo son ustedes y juntos sumamos más. Se me olvidó decir algo, también me caracteriza la capacidad rectificar. Amo este club y lo defenderé siempre, al igual que recordaré con cariño los otros donde estuve y respetaré a todos los demás, por un motivo: es deporte. Y hay que vivirlo de forma sana", finalizó.