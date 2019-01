Ramis denuncia racismo de un jugador del Granada contra uno del Albacete "Bela está muy tocado, yo no lo he escuchado y por eso no digo qué jugador es, pero el que lo haya hecho debe pedir disculpas", declaró el técnico.

Ramis, entrenador del Albacete | EFE El entrenador del Albacete Balompié, Luis Miguel Ramis, denunció tras el partido que su equipo jugó esta noche en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada una "actitud racista" por parte de un jugador local hacia el futbolista francés Jeremie Bela. "Tiene que salir a pedir disculpas el jugador del Granada que ha tenido una actitud muy fea con él. Tengo que decir estas cosas porque no pueden quedar ahí. Si queremos ser cero tolerantes, cero tolerantes", indicó en rueda de prensa Ramis, quien añadió que Bela estaba "llorando en el vestuario". "Un jugador de ellos me ha pedido disculpas porque lo ha escuchado también. Todos somos compañeros y este tipo de situaciones no pueden ocurrir", agregó el técnico del Albacete. "Bela está muy tocado, yo no lo he escuchado y por eso no digo qué jugador es, pero el que lo haya hecho debe salir a pedir disculpas", indicó Ramis, quien confirmó que se estaba refiriendo a "una actitud racista" contra su futbolista. El Granada niega las acusaciones racistas El Granada negó este sábado que algún miembro de su plantilla dedicara insultos racistas hacia el jugador francés del Albacete Jeremie Bela, como denunció Luis Miguel Ramis, entrenador de

los manchegos, tras el encuentro que ambos conjuntos disputaron el viernes en el Nuevo Los Cármenes (1-1). "El Granada Club de Fútbol niega que, en el día de ayer, ningún miembro del equipo se dirigiese con insultos de carácter racista hacia ningún rival del Albacete Balompié", aseguró en un comunicado el club andaluz. Compartir

Granada C.F.

