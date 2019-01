Ernesto Valverde ha querido zanjar de alguna manera la información y las especulaciones sobre su futuro en el Barcelona en la rueda de prensa previa a su enfrentamiento con el Getafe de este domingo

Valverde ha sido tajante "Tengo contrato con el club y es verdad que el contrato era de dos años más uno y que a final de temporada tenemos que decidir si seguimos o no. Nos emplazamos para más adelante, en función de cómo vaya la temporada, veremos. Todavía no estamos en el ecuador de la temporada. Si la cosa va bien, todos contentos. Hay otra que si no ganas, como nos ha pasado, ponen precio a tu cabeza. Ya veremos cómo va, pero en principio, tengo contrato con el club".

El Barcelona juega mañana en Getafe con la vuelta a la convocatoria de Sergi Roberto y Malcom, la novedad de Jayson Murillo y las bajas de Munir, Vermaelen y Umtiti