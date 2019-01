El incomprensible doble flagrante error de traducción del Sporting de Gijón

El museo del Sporting de Gijón se ha convertido en vital este domingo tras la traducción que ha hecho el equipo rojiblanco de tres palabras que lucen en la sala de trofeos del equipo asturiano.

El Sporting haciendo uso del Google Translate en su Museo. pic.twitter.com/Ack6AJIksD — Eibar - Sestao...X (@eibarsestaoX) January 5, 2019

Como si del Google Translate hubieran tirado, el Sporting comete un flagrante error al traducir las palabras entrega y valor. Entrega lo traducen al inglés como delivery, una palabra que se utiliza para referirse a la entrega de paquetes. El termino correcto para referirse a una entrega en el ámbito deportivo sería dedication.

La equivocación no queda ahí. El termino valor, referido a la valentía o el coraje, courage y no value que es el valor cuantitativo que tiene una determinada cosa.

El doble error de traducción ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Se ha convertido en Trending Topic y sin quererlo, ha sido el hazmerreír del día de Reyes.