Michael Robinson, sobre su cáncer: "Me han dicho que hay un 37% de posibilidades de que me cure"

Michael Robinson conmocionó al mundo del deporte hace tres semanas cuando reveló en el programa de Carles Francino en la Cadena Ser que padecía cáncer. "Me dieron una noticia tremenda: 'Michael tienes cáncer, uno malo que no tiene cura'. Robinson recibió numerosas muestras de cariño y este lunes, en el programa Espejo Público de Antena 3, ha querido dar las gracias a todos: "Si por un momento me faltara fuerzas, me han dado tantísimo cariño... estoy muy agradecido. Muchos mensajes me han hecho llorar de la emoción".

El británico ha hablado de cómo ha ido afrontando la enfermedad: "Esto no tiene cura, me dijeron. Lo que sí que podemos hacer es controlarlo un poco. Hay un tratamiento alternativo que no lo cubre la Seguridad Social y es caro. Tienes que tomarlo mínimo un año y puede que cinco. Son unos 14.000 euros al mes. Cuando mi mujer me preguntó cómo íbamos a pagar eso, le contesté 'intentaré morirme cuanto antes para que no te quedes en bolas", dijo el inglés siempre con una sonrisa.

Robinson relató cómo le cambio el ánimo con una llamada que recibió a las pocas horas: "Al día siguiente, un jefe de oncología que trató a Seve Ballesteros, me dijo que hay un 37% de posibilidades de curarme. Le pregunté si se refería a curarlo, y me dijo que no, que estaba curando a ese porcentaje de personas con la misma enfermedad. A partir de entonces me cambió el ánimo y pensé en remontar el partido".

Sobre su actual estado, Robinson deja a todos boquiabiertos: "Me encuentro fenomenal, debo ser el único paciente de cáncer en el mundo que está engordando. Llevo dos sesiones de quimio y felizmente no hay efectos secundarios. Me siento un poco fraude porque de verás nunca me he sentido tan bien".

Sobre su enfermedad, Michael se mostró además muy optimista: "No me pasa por la cabeza que voy a morir. Porque además no hay más fases de mi cáncer, estoy casi en la última".