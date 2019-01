El Metropolitano arranca 2019 con VAR y victoria (1-0)

Partido durísimo el jugado entre Atlético de Madrid y Levante para dar el pistoletazo de salida al Wanda Metropolitano en el año 2019. Hubo de todo: polémica, VAR, una buena versión del equipo de Simeone, otro tanto de Griezmann y también un Levante que demostró por qué ganó en el Santiago Bernabéu y qué le ha llevado a ser capaz de ganar con los suplentes al Barcelona en el partido de Copa del Rey jugado esta semana. En resumen, gran espectáculo pese a lo corto que fue el marcador y VAR, mucho VAR.

El partido fue bueno, el Atlético firmó uno de los encuentros más completos en lo que se lleva de temporada, pero cuando el VAR es TT en Twitter… Sí, no se hablará demasiado del juego sino de las acciones polémicas y en el Metropolitano hubo dos. El 1-0 apareció un par de veces en el marcador del Metropolitano y sólo en una de ellas se instaló definitivamente allí. En la primera ocasión, el VAR entró para anular un gol de Koke tras una falta previa de Rodrigo y en la segunda, Prieto Iglesias pitó mano de Vukcevic en área levantinista y el VAR no le dijo lo contrario.

En Valencia, quejas. En Madrid, tres puntos más para seguir peleando por la Liga. Dará que hablar el partido, en efecto, y no sólo entre las aficiones de Atlético y Levante.

El VAR, protagonista

Antes de analizar todo lo sucedido con el VAR y para hablar también de fútbol ya que de eso se trata al fin y al cabo, lo primero que habría que decir del Atlético-Levante es que fue un gran partido de fútbol. Quitando las lesiones de Savic y Chema y la polémica, rojiblancos y granotas ofrecieron un partido vistoso y sobre todo muy trabajado desde ambos lados del terreno de juego. Simeone optó finalmente por Arias en la derecha con Juanfran a pierna cambiada (grada para Lucas) y puso a Vitolo por fin de titular para darle la oportunidad que llevaba tiempo mereciendo. En el Levante, Paco recuperó su once habitual y vendió muy cara su derrota.

La falta de pegada rojiblanca fue la razón principal por la cual el Atlético no ganó el partido con más comodidad porque el choque, analizando cada actuación de manera individual y grupal, fue más que notable. La pareja Arias-Juanfran estuvo impecable atrás y en sus subidas por la banda, la defensa apenas falló con Giménez y Godín mandando y el centro del campo fue barrido completamente por la calidad y el músculo que conforman Rodrigo y Thomas. A esto se sumó un Vitolo colosal atreviéndose a todo y regateando siempre con criterio y nunca a lo loco. El canario se atreve y hace lo que otros, o no intentan o les sale regular. Es constante y eso le hace adelantar a Lemar por la derecha. Por su parte, Correa y Griezmann pusieron el desborde y la verticalidad. Lo dicho, partido más que notable.

Por parte del Levante, apenas se pudo ver a Morales y a Roger y cuando eso pasa... Paco vio desde la banda cómo su equipo ni tenía espacios ni podía generarlos y ahí es difícil ver al mejor Levante si no el partido no enloquece en algún momento. Además la única que tuvo Morales ya en la segunda parte la desbarató el omnipresente Oblak.

Ahora, una vez analizado el juego, toca el VAR. La primera jugada en cuestión tuvo dos partes. Una, la recuperación de Rodrigo y la segunda el pase de Vitolo que acabó con el gol de Koke. ¿Dónde está el problema entonces? En la recuperación. El ‘14’ del Atlético no se hizó con el balón de manera limpia sino que agarró claramente a Bardhi para eliminar de su camino al jugador del Levante y así iniciar la jugada del gol. El colegiado Prieto Iglesias no vio la jugada en un primer momento, pero sí lo hizo el VAR que le mandó a revisar la acción. Ojo, sí habría polémica en caso del que el colegiado hubiese dado la ley de la ventaja, pero ninguna imagen muestra tal hecho.

Con el primer 1-0 anulado llegó el segundo. Mano de Vukcevic dentro del área. La norma dice que si el brazo toca el suelo, no es penalti. ¿Qué ocurre en la jugada? Que el brazo está pegado al suelo, el jugador mirando hacia el otro lado, pero el toque de balón con la mano no sólo intercepta sino que arrastra el balón cambiando la dirección y mandándolo a córner. Prieto pita penalti, el VAR no corrige y Griezmann, que regala goles últimamente, marca. Ahí va a estar el debate y a buen seguro que lo habrá porque esa diferencia entre arrastrar e interceptar al Levante le costó perder un punto y al Atlético ganar tres. Y para rematar también se pidió penalti sobre Correa en la primera parte. Mañana completita.

Aún quedan días para que la Copa del Rey acabe con debates. Los hechos ya los hemos contado. Ahora, turno de las opiniones. Mientras tanto, el Cholo y los suyos pelean por la Liga.

Ficha técnica:

Atlético de Madrid, 1: Oblak; Arias, Savic (Giménez, m. 9), Godín, Juanfran; Koke, Thomas, Rodrigo, Vitolo (Kalinic, m. 76); Griezmann y Correa (Lemar, m. 72).

Levante, 0: Oier; Jason, Cabaco, Rober Pier, Chema (Coke, m. 46), Toño; Vukcevic (Rochina, m. 67), Bardhi, Campaña; Morales y Roger (Borja Mayoral, m. 67).

Gol: 1-0, m. 57: Griezmann, de penalti.

Árbitro: Eduardo Prieto (C. Navarro). Amonestó a los visitantes Jason (m. 41) y Campaña (m. 93).

Incidencias: partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante unos 63.000 espectadores. Antes del inicio del encuentro, Antoine Griezmann recibió el premio al mejor jugador de la Liga en el mes de diciembre