El increíble gafe de Jesús Vallejo con las lesiones

Llegó a Concha Espina con la máxima ilusión y expectativas altas, no en vano su juego recordaba al mejor Fernando Hierro. El central maño, sin embargo, no ha podido demostrar el potencial que lleva dentro. Las lesiones se han cebado con el ex del Real Zaragoza. La última, en el entrenamiento de este lunes.

Vallejo notaba una pedrada en la zona de los isquiotibiales y se retiraba entre lágrimas del campo de Valdebebas. Solari intentó consolar a su pupilo, pero Jesús no puede más. Solo en esta temporada suma 4 lesiones musculares. Cada vez que coge ritmo, vuelve a romperse. Este curso solo ha podido disputar dos encuentros: la vuelta copera ante el Melilla y la última jornada de Champions ante el CSKA. Este miércoles apuntaba a titular contra el Leganés. Una nueva lesión, aparta a Vallejo de la ilusión.

El Real Madrid deberá viajar a Butarque sin Marco Asensio, Marcos Llorente, Toni Kroos, Gareth Bale, Thibaut Courtois, Karim Benzema y Jesús Vallejo, estos dos últimos, tras sufrir recientemente lesiones en la mano e isquiotibiales respectivamente. La buena noticia es la recuperación de Mariano.