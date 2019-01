En algunos sectores del mundo del fútbol se extiende la creencia de que al portero no se le puede tocar dentro del área pequeña. Un mito totalmente falso. La FIFA no establece en su reglamento ningún apartado en el que se considere al guardameta como intocable dentro de área chica. Ni siquiera que deba tener una protección especial dentro de su área.

Es decir, el portero no tiene ningún privilegio por estar situado en el área de meta. Únicamente se le debe permitir que juegue el balón con las manos cuando lo tiene en su poder. Al portero incluso se le puede cargar con posesión del balón, pero no sin ella en el aire, como a cualquier otro jugador, porque se convertiría en un empujón. Los rivales, incluso varios, pueden estar junto al portero en el saque de córner, pero no hacer un bloqueo voluntario para obstaculizarlo.

Este domingo, la frase "al portero no se le puede tocar en el área pequeña" ha vuelto a salir a la palestra. En la polémica jugada en la que Luis Suárez marca el 2-1 ante el Leganés tras ganar un balón dividido en el área pequeña frente a Pichu Cuéllar, guardameta pepinero, muchos recurrían al falso mito para justificar que el tanto no debió subir al marcador.

Luis Suárez no comete falta por ir con la puntera a una altura razonable a rematar -no es plancha-, ni debe anularse el gol por el hecho de que el uruguayo choque violentamente con su rodilla tras rematar -es un lance del juego-. Tampoco por tocar al arquero dentro del área pequeña -el falso mito antes explicado-. La clave de la jugada la desvela la toma anterior. El delantero arrolla el guante del portero del Leganés antes de contactar con el esférico. La falta es clamorosa. No hay, por tanto, opción de interpretación -algo que si podría dar en el caso de que algunos consideren que es plancha o el brutal impacto posterior con el guardameta-. Viendo la acción es incomprensible que el VAR diera validez al tanto.