El Getafe paga el descanso semanal del Atlético (2-0)

El Atlético de Madrid, para bien o para mal, tiene una marcha más sin la Copa del Rey. Sí, es un título menos, eso es insalvable, pero si la realidad tiene la cara negativa de una eliminación en una ronda indigna para un equipo que aspira a todo esta temporada, el otro lado de la moneda indica que hay algo bueno dentro de ese tropiezo y, como se dice de puertas para dentro, sería de poco inteligentes lamentarse eternamente y no aprovecharlo. Ese aspecto positivo es lógicamente la frescura de piernas que otorga una semana entera para preparar los partidos. Esa condición y el buen hacer colchoneros sepultaron las esperanzas del Getafe en el Wanda Metropolitano.

El Atlético finaliza el mes de enero con medio equipo lesionado, pero con la otra parte totalmente enchufada y con el depósito llenándose semana a semana base de descanso extra. Si las lesiones vuelven a respetar al cuadro de Simeone en algún momento de la temporada, algo que no ha pasado hasta ahora, no se echará de menos la Copa del Rey. Liga y Champions dictarán sentencia. Cuando se cierra una puerta… La ventana, ya saben.

Partido resuelto en la primera parte

El conjunto de Simeone saltó al terreno de juego sabiendo que tenía lo que tenía en el once titular y poco más en el banquillo. Si fallaba el plan A, el plan B era medio filial y el rival, un Getafe sólido como lo es el propio conjunto rojiblanco, no era contrincante como para atascarse más de lo debido. Eso fue precisamente lo que intentó el equipo de Bordalás, atascar a Griezmann y compañía, sin embargo, el Atlético tuvo la velocidad y la tranquilidad suficientes para aguantar los primeros envites de tanteo y acabar asestando dos golpes mortales en la primera parte que le hicieron no complicarse la vida.

El dominio local fue tal durante todo el partido que Oblak sólo apareció para hacerse con algún balón aéreo que rondó su área. Nada más se supo del esloveno. En la primera parte, Arias, Lucas, Giménez y Godín hicieron invisibles a Jorge Molina y Ángel y en la segunda, ya sin Godín por molestias y sin Molina por la entrada de Mata, Juanfran se unió a la zaga para terminar de secar a una delantera que llegaba al Metropolitano en plena racha goleadora.

El Atlético fue sólido, no concedió ni una sola ocasión clara y el Getafe sólo duro 28 minutos en igualdad de condiciones. Ni siquiera es que los locales necesitaran muchas ocasiones para marcar. En otros partidos sí hubo falta de gol, pero no fue el caso ante el Getafe. En la primera parte tuvieron tres claras y marcaron dos y sin despeinarse demasiado. El primer picotazo lo puso Griezmann en el minuto 27 a pase de Thomas y el segundo Saúl en el 37’ tras aprovechar el primer fallo de Kalinic ante el portero. Dos de tres y partido al bolsillo. A partir de ahí se pudo ver todavía más el oficio del Atlético de Madrid y la cantera tomó el Metropolitano.

"Mollejo, te dejas el pellejo", nuevo cántico

El coliseo rojiblanco ya tiene nuevo ídolo. Si hace unos meses Borja Garcés se ganó el corazón de los aficionados marcando un gol salvador ante el Eibar, el choque con el Getafe llevó a los altares la figura de Víctor Mollejo. El Cholo vio tan controlado el partido que le dio más de media hora para que mostrase sus virtudes y Víctor no defraudó. Kalinic dejó su sitio al chaval y el dorsal número 40 del Atlético levantó al público de sus asientos con atrevimiento, ganas y buenas maneras. Si llega a meter el disparo lejano que se sacó de la chistera nada más entrar al terreno de juego, el estadio se hubiese caído.

Con Mollejo gustándose y el público disfrutando, el Getafe cayó en emplear un juego demasiado duro. El equipo de Bordalás es intenso, nadie dice lo contrario, pero igual que domina perfectamente el funambulismo sobre la línea que marca el reglamento, a veces, se pasa. ¿Resultado? Djené expulsado y roja a Cabrera por protestar una falta. No fue ni mucho menos el día del Getafe de Bordalás que perdió tres puntos y dos jugadores. Por suerte para ellos, el mal día no duró mucho más.

2-0 final en el Metropolitano, que incluso pudo ser más amplío en la segunda parte, y tres puntos de oro para el Atlético en su lucha por la Liga. Con más oxígeno en las piernas rojiblancas, el Barcelona tendrá que apretar para no perder su ventaja. Hay mucha temporada por delante.

Ficha técnica:

Atlético de Madrid, 2: Jan Oblak; Arias, Giménez, Godín (Juanfran, m. 46), Lucas; Saúl, Thomas, Rodrigo, Lemar; Griezmann y Kalinic (Mollejo, m. 62).

Getafe, 0: David Soria; Damián Suárez, Djené, Bruno, Leandro Cabrera; Portillo, Arambarri, Maksimovic (Cristóforo, m. 65), Antunes (Samu Sáiz, m. 57); Ángel y Jorge Molina (Mata, m. 46).

Goles: 1-0, m. 27: Griezmann, con un zurdazo tras un pase de Thomas. 2-0, m. 37: Saúl remata un rechace de David Soria.

Árbitro: Iglesias Villanueva (C. Gallego). Expulsó por doble tarjeta amarilla a Djené (m. 33 y 88) y Cabrera (m. 83 y 90), ambos del Getafe. Amonestó a los locales Arias (m. 48) y Rodrigo (m. 75) y a los visitantes Ángel (m. 47) y Cristóforo (m. 70).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante unos 55.709 espectadores. Antes del inicio del encuentro, Adelardo Rodríguez, el futbolista con más partidos de la historia del club rojiblanco, entregó a Koke Resurrección una placa conmemorativa por sus 400 choques con el Atlético.