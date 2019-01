Álvaro Morata ha sido presentado como el nuevo flamante fichaje del Atlético de Madrid. En la rueda de prensa que se ha celebrado en el auditorio del Wanda Metropolitano, el delantero no ha querido levantar mucha polvareda sobre su pasado como futbolista del Real Madrid, pero ha contestado a todo lo relacionado con el tema. Además, el club rojiblanco ha mostrado un vídeo con fotos del jugador con la camiseta del Atleti hasta cadetes.

Sus fotos de pequeño. "Es la infancia. Felicidad. Por eso significa mucho estar ahí. La gente que me conoce lo sabe".

Pasado madridista. "Creo que lo más importante es que llegué aquí, ayer firmé. Me siento parte de este club desde hace un par de semanas. No me siento nuevo. Los compañeros me han escrito. Para hacerme sentir parte del equipo. Me pone contento y orgulloso. Creo que hoy no tengo que explicar mis sentimientos. Si estoy aquí es porque quiero estar aquí. Di mi palabra. Ahora tengo que demostrarlo en el campo, que es donde tengo que hablar".

Sus palabras con Simeone en un derbi. "Me lo quedo para nosotros. Es más bonito. Es libre para la imaginación. Si le echas intuición, te lo puedes imaginar. Se puede intuir".

¿Celebrará los goles? "Bueno, bendito problema. Ojalá todos los problemas sean pensar qué hacer tras marcar un gol. Sería que las cosas van bien. Las cosas saldrán solas".

Competencia con Diego Costa. "Diego, aparte de compañero en la selección, es un gran jugador. Le considero mi amigo. Es fácil jugar con grandes jugadores. Seguro que alguna broma me gasta".