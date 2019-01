El morbo está servido: Morata podría debutar en el Metropolitano ante el Madrid

Álvaro Morata se enfrentará de nuevo al Real Madrid. Una situación que no es extraña para el ariete, ya que cuando defendía los colores de la Juventus la suerte les emparejó en semifinales de Champions League ante los blancos. Ahora un nuevo capítulo se abre con su llegada al club rojiblanco y, además, con morbo incluido. En caso de anotar, ¿celebrará su tanto?

La rivalidad entre los dos equipos más importantes de Madrid no es algo que vaya a descubrir Morata, pero ahora le toca vivirlo desde una nueva perspectiva. Como ya se ha mencionado, en 2015 la suerte fue caprichosa y la 'ley del ex' volvió a hacer acto de presencia. Ha sido la única eliminatoria en los últimos 5 años que los merengues no han sido capaces de superar y tanto en la ida como en la vuelta, el delantero vio puerta. Eso sí, no celebró el gol ni en el Bernabéu, ni en el Juventus Stadium.

A lo largo del martes se producirá la presentación oficial con sus nuevos colores. Ya se está entrenando con el resto de la plantilla en el Cerro del Espino y tiene la vista puesta en el próximo encuentro liguero que les enfrentará al Betis en el Benito Villamarín. Por lo tanto, tendrá que esperar una jornada más para ver cuál será el recibimiento por parte de su nueva afición. ¿El rival en el Wanda Metropolitano? El Real Madrid a las 16:15 horas el 9 de febrero.

El morbo está servido, tanto por el recibimiento que tendrá en el Metropolitano como por ver si, ante el club que le dio la oportunidad de ser jugador profesional, celebra los goles. Como sucedió con Courtois, la hemeroteca no perdona y habrá que ver si sus últimas muestras de afecto a los colores rojiblancos apaciguan el ambiente.