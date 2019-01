El Valencia-Getafe de la noche del martes dejó muchas emociones a flor de piel e infinidad de reacciones en las redes sociales. Hubo una que destacó por encima del resto, la de Marc Crosas. El exjugador del FC Barcelona (entre otros equipos) cogió como principal foco de crítica el partido de Jorge Molina y sus palabras al término del encuentro.

"Bastante lamentable que tu capitán se exprese así, cuando tuvo la acción del 2-2 SOLO en el minuto 95 y tu equipo no quiso jugar perdiendo tiempo todo el segundo tiempo", señaló Crosas.

Ante estas declaraciones han sido múltiples las reacciones que se han producido en las horas posteriores al encuentro. El primero fue Dani Pacheco, exjugador del Getafe y jugador del Málaga: "Bastante lamentable es que te metas en todos lados sin que te llamen para seguir en la pomada".

Tanto Alejo, jugador azulón, como Jorge Molina no hicieron oídos sordos y fueron muy críticos con Crosas. "Preocúpate de tus cosas, que vives de tus declaraciones y no has dado un pase a dos metros en tu vida", señalaba Alejo, que borró horas más tarde el tuit.

"¿Es mucho más fácil hablar del minuto 95 sentado en el sofá, verdad? A mí sí que me parece lamentable que, habiendo sido futbolista, hagas esos comentarios para ganarte unos 'me gustas' y unos seguidores más", le reprendió Molina en su Twitter personal.

También se las tuvo con Arbeloa

Hace algo menos de 10 días, el ahora colaborador de televisión aprovechó un tuit que puso Álvaro Arbeloa criticando el VAR para recordarle que, de no haber sido por Cristiano, no habrían ganado aquella final de Copa del Rey en Mestalla.