El chasco de Brahim Díaz

Brahim Díaz hizo un all in en este mercado de invierno. El delantero malagueño no quiso renovar con el Manchester City ante las escasas oportunidades que le dio Pep Guardiola con el primer equipo. Muchos clubes de primer nivel llamaron a su puerta. Brahim se la cerró a todos. Tenía claro que quería jugar en el Real Madrid.

El 7 de enero fue presentado en el palco de honor del Santiago Bernabéu. El equipo merengue acababa de perder 0-2 ante la Real Sociedad. Para Brahim el momento de llegar al Madrid no podía ser más esperanzador. Un equipo tocado que necesitaba revulsivos.Tan sólo tres semanas después, la esperanza se ha trasformado en decepción.

Brahim debutó en el Madrid a los dos días de presentarse. Jugó ante el Leganés en Copa. Disputó 12 minutos. Cuatro días después se estrenaría en LaLiga ante el Betis jugando 8 minutos. Al siguiente partido de Copa, la vuelta ante el Leganés, solo gozó de 4 minutos. Y ahí, en Butarque, donde falló un mano a mano, se acabó la presencia de Brahim en el Real Madrid. Un total de 24 minutos.

Brahim, que apostó muy fuerte por su llegada al Madrid, ve muy negro su futuro inmediato en el primer equipo. Con la vuelta de Marco Asensio, Mariano y Gareth Bale, el excelente momento de forma de Karim Benzema, la explosión de Vinícius y el gusto de Solari por Lucas Vázquez –al que considera fundamental para equilibrar el equipo–, el malagueño se juega con Isco Alarcón ser la octava opción para el ataque. De inicio solo caben cuatro. El sueño inicial se ha transformado en pesadilla.

El Madrid y el jugador valoran una cesión

Santiago Solari le ha mandado un mensaje a Brahim. Su ausencia en la convocatoria para el partido de vuelta de los octavos de Copa ante el Girona es significativa ante el inminente cierre del mercado invernal.

Con este panorama, Brahim valora marcharse cedido. La dirección deportiva lo empuja a salir. Su apuesta y la del propio Madrid, que pagó 17 millones de euros para adelantar su llegada y que no se pasara media temporada en blanco en el City, ha salido rana. El Real Valladolid es el mejor colocado para hacerse con los servicios del malagueño antes de que cierre el mercado este jueves a las 00:00 h. Si finalmente no sale, Díaz puede vivir la misma situación que en el City. Pasarse media temporada en blanco. Su empeño en adelantar su llegada al Madrid y los 17 millones de euros de su traspaso tendrían mucho menos sentido.