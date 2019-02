Thibaut Courtois ha concedido una entrevista al medio belga Het Nieuwsblad donde ha charlado sobre su nuevo equipo, el vestuario que se ha encontrado, la salida de Cristiano Ronaldo y el posible recibimiento que pueda tener su antiguar afición con él, entre otros temas. Además, también dejó algún detalle que puede adelantar cuál será el próximo fichaje del club blanco.

Su fichaje por el Real Madrid. "No he tenido ninguna reacción negativa en la calle, lejos de un aficionado que me dijo 'Aupa Atleti' mientras echaba gasolina. Escupir y manchar mi placa del estadio no me importa. Si eso les hace felices, bien por ellos. Si me quieren tirar cosas a la cabeza la próxima semana, no me afectará para jugar, es más motivación".

Recibimiento en el Wanda. "¿Que si espero que me tiren cosas? Durante todo el partido. Ya lo he experimentado en Bélgica. Contra el Anderlecht me tiraron mecheros y en Eupen una jarra de cerveza. Desafortunadamente es parte del fútbol. Es una pena que la afición del Atlético ahora esté contra mí. Los futbolistas tomamos decisiones de acuerdo a nuestra carrera. El Atlético fue la elección perfecta cuando era joven. [...] Siempre fui seguidor de Casillas, y por lo tanto del Real Madrid. No creo que deba perder esa oportunidad por haber jugado en el Atlético. Durante esos tres años lo di todo por el Atlético, de eso no me pueden acusar".

There’s an interview with Thibaut Courtois in @hlnsport: "In March I had a meeting with Marina (Granovskaia) in which I told her that I would like to leave - living in London and the busy schedule made it impossible to see my kids, who lived in Madrid..." (1/3) pic.twitter.com/LeTX9QfBOt — Kristof Terreur @HLNinEngeland) February 2, 2019

Keylor Navas. "Soy alguien que se lleva bien con todos. Me muestro como soy y creo que soy bien aceptado por todos. Me divierto y tengo contacto con todos los compañeros. Respetan a Keylor y me respetan a mí".

¿Neymar o Hazard? "Me quedo con Hazard, por supuesto, pero la elección depende de la dirección deportiva. Es una pregunta para ellos".

La salida de Cristiano. "No se habla de Cristiano Ronaldo en el vestuario, es la prensa la que deja caer su nombre. Hubo partidos que perdimos, hicimos diez ocasiones de gol y no marcamos; a la vez que Cristiano marcaba dos goles con la Juventus. Era fácil hablar de ello".