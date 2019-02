¿Se ha lesionado Leo Messi?

Rondaba el minuto 70 en el Camp Nou cuando se hizo el silencio absoluto en las gradas. Leo Messi abandonaba el terreno de juego con cara de circunstancias y señalándose la pierna derecha. Todo ello se precipitaba tras un choque contra un defensor del Valencia e inmediatamente se tiraba al suelo para ser atendido por las asistencias.

Al argentino se le ha visto claramente mermado tras el golpe una vez había ya recibido los respectivos tratamientos médicos a pie de campo. Incluso el propio Ernesto Valverde en un momento dado se acercaba a los servicios del cuadro culé para preguntar por el estado de Messi. Se acerca el tramo final de temporada, la cuesta de Champions y una durísima semifinal de Copa del Rey ante el eterno rival y quieren llegar con todos sus efectivos disponibles y, en especial, con su jugador estrella.

Terminó tocado el encuentro y no volvió a ser tan eléctrico como en los primeros compases del encuentro, de hecho, no intervino como de costumbre en cada jugada del Barça. De momento habrá que esperar parte médico oficial para ver si se trata de un susto o de algo más grave.

El propio Rakitic, además, confirmó la mala noticia al terminar el encuentro: "Es el jugador más importante y quiero que no frene pero está tocado [...] Esperemos que lo de Leo no sea nada". También su entrenador ha comentado que le "gustaría ser muy claro" y decir que es "una contractura", pero hasta que no le exploren no se sabrá con exactitud.