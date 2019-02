Luxemburgo explica su despido del Madrid: "Discutí con Florentino Pérez y al día siguiente..."

El técnico brasileño, Vanderlei Luxemburgo, que militó en el Real Madrid entre 2004 y 2005, reveló la supuesta razón por la que el presidente blanco, Florentino Pérez, decidió echarle del club.

El paso por el Real Madrid del técnico brasileño quedó marcado por el famoso "cuadrado mágico" -un tipo de táctica que puso en marcha el técnico brasileño y que consistía en jugar en el centro del campo con cuatro jugadores desenvolviéndose en posiciones interiores, dejando los carriles para los laterales, por aquel entonces Salgado y Roberto Carlos. Un esquema táctico que no caló en el Bernabéu.

Luxemburgo, que actualmente tiene 66 años, habló en el The Coaches' Voice sobre su llegada al Real Madrid, el 30 de diciembre de 2004, sustituyendo a Mariano García Remón. "Recuerdo la llamada del club blanco a finales de 2004 interesándome por mí. Al principio me sorprendió. Pero lo valoré como una experiencia única. Una oportunidad que no podía rechazar. No le dije nada a nadie. Ni siquiera a los brasileños que estaban en el Real Madrid en esa época, Roberto Carlos y a Ronaldo. Jugadores a los que yo conocía muy bien de mi paso por la selección brasileña".

Además, tras firmar siete victorias consecutivas, el equipo comenzó a acumular malos resultados. Aunque de manera sorprendente, su despido llegó tras ganar al Getafe. ¿Por qué? Así lo explica Vanderlei:

Yo estaba haciendo un buen trabajo, la tendencia era continuar, pero Florentino me despidió al final del partido contra el Getafe, donde ganamos 1-0. En el encuentro, Beckham fue expulsado en la primera mitad. Y en el minuto 43 de la segunda parte sustituí a Ronaldo el ‘Fenónemo’. En Madrid no se abuchea sino que se sacan pañuelos blancos cuando no les gusta algo porque quieren espectáculo. Y yo quería ganar el partido. El presidente estaba molesto porque eso le incomoda. Me llamó y me dijo: ‘Míster, ¿por qué quitó a Ronaldo?’. Le dije: ‘Le quité porque ya estaba terminado el partido y quiero ganar, estábamos con uno menos’. Me espetó: ‘Pero aquí no puede hacer eso, tiene que dar espectáculo, los aficionados quieren espectáculo’. Le respondí: "Señor Presidente, permítame decirle algo. Vine aquí a trabajar y ganar los partidos, tratar de desbancar al Barcelona. No he venido aquí para pedirle un trabajo a usted, usted fue allí a Brasil para contratarme. Si usted no está satisfecho, de la misma manera que me contrató, me envía lejos...’. Hoy no lo haría, pero la forma en que se acercó a mí, ningún dirigente puede acercarse a un entrenador o un jugador cuando la adrenalina está corriendo