La Liga y la RFEF impiden la exhibición de pancartas reivindicativas salvo en Cataluña

El Camp Nou exhibió una nueva pancarta a favor de la secesión de Cataluña en pleno partido de ida de las semifinales de Copa del rey entre el Barcelona y el Real Madrid. "Self determination is a right, not a crime" rezaba esta vez la alusión escrita aunque en el transcurso del encuentro también exhibieron una en apoyo a los presos políticos, muy parecida a la que apareció el miércoles pasado en el partido ante el Sevilla

Ni la Liga ni la Federación Española de fútbol ordenaron la retirada inmediata de dichas pancartas, haciendo gala de una clara permisividad con las manifestaciones escritas de carácter separatista en los estadios de fútbol catalanes. Hace escasas fechas también se vieron en Montilivi, el estadio del Girona, pancartas en favor de los golpistas.

Sin embargo hay casos en los que la Liga y la Federación sí han actuado de manera contundente. Los ha recordado Dieter Brandau en Es la tarde, tras lo ocurrido en el Camp Nou. Por ejemplo, El Real Madrid expulsó en 2014 a 17 aficionados por gritos en contra de Messi y de Cataluña en el Bernabéu. La Liga denunció esos cánticos, como se había propuesto hacer de manera taxativa, y el club actuó de forma inmediata. En 2017, el Athletic de Bilbao ordenó la retirada de unas pancartas en San Mamés, que pedían la inmediata destitución del técnico José Ángel "Cuco" Ziganda.

Hace pocas semanas, en el estadio de El Molinón en Gijón, la Liga ordenó la retirada de una pancarta en recuerdo a Julen, el niño fallecido en la localidad malagueña de Totalán y desaparecido desde el 13 de enero. Parece que la Liga actúa de una manera en algunas ocasiones y de otra distinta, en otras tantas, a todas luces, mucho más reivindicativas y que van directas a la sensibilidad del ciudadano medio.

El organismo presidido por Javier Tebas no se ha pronunciado y tampoco lo ha hecho la Federación española de fútbol. Lo que sí es cierto es que, de nuevo en el estadio azulgrana, se han vuelto a vivir episodios de este estilo con la connivencia, habitual, de la directiva del F.C. Barcelona.