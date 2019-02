El 'Mono' Burgos calentó el derbi: "Morata es del Atlético de Madrid, Courtois no"

Germán 'Mono' Burgos atendió a la televisión deportiva BeIn Sports y, como es costumbre, repasó los principales focos de interés del encuentro que disputa su equipo. En esta ocasión Morata y Courtois coparon la atención.

Momento ideal. "Creo que es el mejor momento. Todo pasa por la tensión, por la gana que te da ver la gente. Hoy es el derbi".

El rival. "Sabemos que el Madrid está mejor de lo que estaba. Están bien y tenemos que contrarrestar esas cosas. Evolucionó, pero el mejor momento es cuando termina todo".

Morata y Courtois. "Morata es del Atlético de Madrid, Courtois no".

Duelo por La Liga. "No tenemos un pensamiento derrotista, si no no puedes salir de tu casa".