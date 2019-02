La placa de Courtois manchada con pintadas, latas de cerveza y ratas

La placa del ahora portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha aparecido sucia con algunas latas de cerveza,ratas de peluche y algunas pegatinas en las horas previas al partido en el Wanda Metropolitano.

... y esto es lo que hay en la placa de Courtois, ídolo en la portería rojiblanca durante tres años (una Copa del Rey y una Liga en su palmarés) y ahora de regreso con el máximo rival #AtletiRealMadrid #DerbiMadrileño pic.twitter.com/j7Y9lK80Pi — Miguel Ángel Moreno (@MiguelAM29) February 9, 2019

No es la primera vez, ni será la última que un acto vandálico de este calibre sucede. En especial con los jugadores con un pasado blanco. Courtois habló hace unas semanas de que estás acciones no le provocaban otra cosa, si no motivación para vencer en el feudo rojiblanco.