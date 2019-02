Las lamentables lecciones de fútbol de Quique Setién sobre el estilo del Leganés

Quique Setién vuelve a dar la nota en una rueda de prensa en forma de lamentables lloros. Si hace 15 días el técnico cántabro se lamentaba de la excesiva dureza del Athletic, este domingo, tras ser arrollado en Butarque por el Leganés de Mauricio Pellegrino, el entrenador del Betis criticaba el estilo de juego de los pepineros.

"El equipo ha leído el partido como lo lee siempre. Al Leganés unas cosas le salen y otras no, por eso están ahí abajo. Este es un equipo que sabe que si quiere sobrevivir en la categoría tiene que hacer lo que hace. No le importa tener que jugar bien. Tiene que hacer 4 cosas bien porque con la permanencia les puede valer pero si quisieran jugar como lo hacemos nosotros seguramente les costaría. El día que pierden de esta manera no les pedimos que jueguen más al fútbol, a nosotros sí. Nos piden que juguemos al fútbol como jugamos y en días como hoy, que renunciemos a eso para convertirnos en lo otro. Cambiar el chip no es fácil"".