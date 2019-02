¿Cambiará Tebas los horarios de La Liga?

Javier Tebas, presidente de LaLiga ha dado una conferencia en Alicante en el primer Forum Excelencia Directiva. Tras su exposición ha atendido a los medios y, como siempre, no se ha escondido.

La implantación del VAR en la Champions dio que hablar el día de su estreno. El presidente de Las Liga apoya la decisión de la UEFA: "Me pareció bien. Todas las competiciones tienen que tener VAR y la justicia que necesita ese torneo. Con su polémica, como siempre, una más. El colegiado fue al monitor porque necesitaba ver la jugada, no es matemático. Viendo la jugada parecía lógico que fuese a verla".

El VAR no ha terminado con la polémica, más bien todo lo contrario. ¿Qué piensa Tebas de esto?: "Siempre hemos dicho que seguirá habiendo, pero servirá para que haya algo menos de polémica. Habrá más justicia y el resultado no varíe por una decisión errónea".

Su relación con Rubiales, presidente de la Federación, no atraviesa su mejor momento, lo que implica que los convenios Liga Federación corren peligro: "Vamos a dar por rotas las negociaciones porque hemos tenido siete u ocho reuniones y no hemos avanzado nada porque hay unos temas que no queremos que se replanteen de una forma y va a ser imposible. Tendrá que ir a una mediación o aplicar el real decreto de federaciones deportivas".

Muchos clubes se quejan de los horarios de los partidos de la Liga. Los lunes o los viernes son veneno para muchos socios de equipos modestos... "Los aficionados no sólo son los que van al estadio. Los entendemos. Llevamos un crecimiento del casi 7% esta temporada y un 20% en las últimas cinco temporadas. Los datos parece que no nos lleven a que la afición esté perjudicada porque si llevamos un 20% de crecimiento… Puntualmente al aficionado le puede no gustar un horario, pero también hay que pensar en los que están en casa y también pagan. Tenemos más audiencia y más gente en los estadios y no hay porque cambiar una cosa que va bien".

Tebas se muestra especialmente feliz esta temporada al ver que La Liga se ha igulado mucho. "Me preocupan las Ligas de 100 puntos, no que la gana el Madrid o el Barça. Este año, el Madrid ganando todo, no puede pasar de 90 puntos y el Barça, de 94 puntos. Creo que la liga va a estar entre 83 y 85 puntos y eso hace que sea más competitiva"..

Sobre la polémica que se ha creado en cuanto a la posible censuras de las imágenes de televisión que maneja La Liga, Tebas se muestra muy claro: "No hay censura. Siempre hay una línea editorial de dar prioridad a lo que ocurre en el terreno de juego. El lunes yo vi imágenes de nuestra producción de lo que pasaba. Otra cosa es que en directo se tengan que estar pegando todo el paseo del ataúd por la grada. En casa había 800.000 personas que estaban interesadas en el partido. Ya salió que en la grada no había gente y que entró más tarde. Retransmitimos partidos de fútbol y no eventos de queja, aunque muchas veces salen. No ocultamos nada, no hay ninguna norma. Es verdad que hay cámaras de derecho a información que se usan de forma torticera siguiendo a un jugador si se saca un moco, se toca el culo… Esas cosas no tienen que ser objeto de distribución".