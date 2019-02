Sergio Ramos se ha visto inmerso en una gran polémica tras la última cartulina amarilla que vio ante el Ajax el pasado miércoles. El central andaluz al término del encuentro pasó por zona mixta donde dejó algunas pistas y dio a entender que era posible que hubiese forzado la sanción. Sin embargo, en su cuenta personal de Twitter aseguró que en ningún momento trató de forzarla. Pues bien, varios días después, con sendas declaraciones y con la UEFA investigando, Ramos ha querido hablar con MARCA.

"Me sorprende mucho todo esto. Yo me refería a forzar la falta, una falta que era inevitable. No a forzar la sanción", asegura el futbolista. Va más allá e intenta explicar cómo vivió la jugada sobre el césped: "No tuve alternativa. Era un contragolpe muy peligroso en el minuto 88, con un partido abierto y la eliminatoria también. Por eso dije que mentiría si dijera que no sabía que acarreaba sanción, del mismo modo que sabía que no tenía otra opción que hacer la falta. Y a eso me refería cuando dije que en el fútbol hay que tomar decisiones complicadas".

Por último, para cerrar la entrevista, Ramos hace hincapié en que, si hubiese querido forzar la cartulina, lo habría hecho ante la Roma, en fase de grupos, no ahora. "Si yo hubiera querido forzar una sanción, pude haberlo hecho en la fase de grupos, en el partido contra la Roma porque ya estábamos clasificados como primeros de grupos y el último partido, contra el CSKA, era intrascendente. Por cierto, un partido para el que yo no fui convocado", concluye.