El Atlético 'ilusiona' a la Juventus con una victoria gris en Vallecas (0-1)

Mucho tiene que cambiar el Atlético de Madrid si quiere pelear de tú a tú con la Juventus en la Champions y con Real Madrid y Barcelona en la Liga, pero sobre todo ante el casi todopoderoso gigante italiano. Si el Atlético repite ante Cristiano y compañía la misma versión que ha ofrecido ante Betis, Real Madrid y Rayo en los últimos partidos ligueros quizá el mal menor sea sólo perder. Ojo, no es una exageración. Si el Atlético juega tan mal saldrá goleado.

De Vallecas se sacaron dos cosas: tres puntos, de milagro, y una preocupación importante por el nivel exhibido por parte de los rojiblancos. El Cholo tiene mucho trabajo de cara a los octavos de la Champions porque Cristiano, Dybala o Mandzukic, con todos los respetos, no son Embarba, Bebé y Raúl De Tomás. El Rayo perdonó lo que tuvo, la Juventus no tiene precedentes a la hora de perdonar la vida a sus rivales.

Al menos el Cholo recuperó a Diego Costa. Eso sí, al que parece necesitar más para encontrar el rumbo es a Koke.

Dos derrotas seguidas y mismo Atlético

El Atlético no aprende. Aún no se sabe por qué, pero después de ganar con justicia al Getafe en el Metropolitano hace unas semanas en uno de los mejores partidos de la temporada, la escuadra de Simeone se ha diluido de manera preocupante y ha firmado partidos descorazonadores ante Betis, Real Madrid y Rayo. Bueno, quizá sí se intuya alguna razón y puede que esta empiece por ‘K’ y acabe por ‘oke’, es decir, Koke.

El Atlético volvió a jugar sin brújula y en esta ocasión se libró de sumar sólo un punto o ninguno, gracias a que el Rayo es uno de esos equipos que necesita un mundo para marcar goles. Con un poco más de acierto, el equipo de Míchel habría jugado ya en la primera parte con el marcador a favor, sin embargo, Embarba erró las ocasiones que tuvo y el Atlético en la segunda parte tiró de fortuna para rascar un 0-1 inmerecido.

Simeone optó en Vallecas por mantener a Griezmann y Morata en la punta de ataque y varió mínimamente el esquema que jugó y perdió ante el Real Madrid con la única novedad de Vitolo. El canario debió dar más control al Atlético, pero sin Thomas y sin Koke, Saúl y Rodrigo se vieron continuamente desbordados en el centro del campo. A día de hoy, el Cholo parece que no puede ni debe prescindir de tres hombres en el centro: Thomas y Rodrigo para contener y Koke para crear. Si ellos, agujeros varios.

Sin medular, como ya pasó ante el eterno rival, el equipo del Cholo se perdió y el Rayo se mostró muy superior en los primeros 45 minutos. Oblak tuvo trabajo, lo resolvió bien y fue ahí, sin efectividad, donde el equipo rayista perdió su oportunidad.

Diego Costa dio miedo

No tuvo ocasiones, tampoco asistió a ningún compañero, pero fue salir Diego Costa y el Rayo Vallecano entero dio un paso hacia atrás y el Atlético hacia delante. Fue uno de esos cambios que se utilizan aparte de para buscar el gol para cambiar el aire del partido y al Cholo le salió bien la jugada.

Con dos referentes arriba con la capacidad de desmarcarse y de pelear en velocidad como son Diego Costa y Morata, el Atlético encontró el resquicio justo para acabar encontrando el 0-1. Fue Morata el que peleó un balón con Ba dentro del área para dejar la pelota a Griezmann y el '7', con suerte, encontró el gol y los tres puntos. Es difícil sacar más con menos y el Atlético lo sacó. Posdata: no hubo fuera de juego de Morata antes del tanto al iniciar Ba otra jugada dentro de esa misma acción.

A partir del gol en el minuto 74, el Rayo, que pidió antes del 0-1 penalti en una acción que no fue tal entre Giménez y De Tomás, se volcó en busca del empate. Míchel y los suyos merecieron mucho más, pero con el último cabezazo detenido por Oblak a Ba y una acción de posible penalti sobre Raúl De Tomás que no fue tal, el Estadio de Vallecas terminó por firmar su rendición. El Atlético, por su parte, tiene una media sonrisa en la que hay más preocupación de la que se dice. La Juve, repito, no hará prisioneros.

Ficha técnica:

Rayo Vallecano (0): Dimitrievski; Tito, Gálvez (Álvaro García, m.76), Abdoulaye Ba, Amat, Alex Moreno; Embarba (Pozo, m.57), Mario Suárez, Comesaña, Trejo (Bebé, m.57); y Raúl de Tomás.

Atlético de Madrid (1): Oblak; Arias, Godín, Giménez, Filipe Luis; Vítolo (Diego Costa, m.60), Saúl, Rodrigo (Savic, m.78), Correa (Lemar, m.60); Morata y Griezmann.

Gol: 0-1: M.74: Griezmann.

Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de la Liga Santander disputado en el Estadio de Vallecas ante 13.880 espectadores.