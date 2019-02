¿Quién le iba a decir a Gareth Bale que un gesto traería tanta cola? El galés celebró el tercer y definitivo gol ante el Atlético el pasado fin de semana con un gesto dirigido a una sección concreta de la grada, algo que Tebas ha decidido denunciar al Comité de Competición. Sin embargo, no es el primer caso. Antes del de Bale, tanto Piqué, como Borja Iglesias tuvieron actitudes similares. En el caso del jugador del culé, en un encuentro ante el Espanyol, mandó callar a la grada y, además, estiró el meñique haciendo el gesto de unos cuernos a los aficionados periquitos. Iglesias, cuando aún jugaba con la camiseta del Zaragoza, también mandó callar las gradas del Nou Stadi de Tarragona.

Existen diferencias entre estos tres casos: mientras que la actitud de Gerard Piqué pasó de soslayo en uno de los escritos de denuncia de LaLiga, a Bale y a Iglesias se les denunció en los mimos términos y con las mismas acusaciones.

En la acusación a Piqué la LFP tuvo a bien recalcar de manera más destacada los cánticos que se escucharon desde la grada y no así la actitud del jugador. Por eso mismo, y ante las protestas del Espanyol, LaLiga se vio obligada a emitir otro comunicado criticando determinadas actitudes, pero eso sí, sin señalar a nadie: "Simulaciones claras o celebraciones de goles ofensivas [...] que pueden generar crispación o que son contrarias al buen orden deportivo, siempre han sido rechazadas por parte de esta Liga".

Esa denuncia, finalmente, fue desestimada dado que el colegiado no reflejó de ninguna manera el gesto y, según la propia Liga, quien tiene la última palabra es el árbitro de cada encuentro.

Lo que ocurrió con Bale fue similar a lo de Iglesias. El jugador del Espanyol y ex del Zaragoza, fue directamente señalado y, aunque no tuvo ninguna consecuencia, los comunicados advertían de la dureza de las posibles sanciones. "Si se produce, se sancionará al infractor con suspensión de cuatro a doce partidos; si no se obtiene la animosidad del público, la suspensión será de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes", explicaban. No había habido ningún otro caso similar desde entonces, hasta el del pasado derbi. Habrá que aguardar para ver si la actitud de Bale tendrá sanción o no.