Solari sobre la tarjeta de Ramos ante el Ajax: "Respondió a una pregunta capciosa"

Santiago Solari atendió a los medios de comunicación en el día previo a la jornada de Liga que les enfrentará al Girona. Dos frentes están ahora mismo abiertos en el Real Madrid: la posible sanción a Ramos por forzar la amarilla y la posible sanción a Bale por su gesto en la celebración del gol en el derbi.

La amarilla de Ramos. "Las normas no las hacemos nosotros. Especulaciones no hago sobre qué puede pasar. Sergio ha dicho que lo que forzó fue la falta.. Fue una respuesta a una pregunta capciosa. (Le preguntan por si forzará mañana la tarjeta ante el Girona) Pensamos sólo en el siguiente partido. No hacemos esas especulaciones de cara al futuro. Importa el Girona y luego en el Levante. La acción de Amsterdam se explica en sí misma".

¿Esperaba algún gesto del club tras renovar Valverde y Simeone? "Estoy encantado por Simeone y Valverde., Nosotros estamos enfocados en el presente. El equipo trabaja muy bien, con muy buen humo y enfocado en un partido muy importante. Yo renové hace tres meses hasta el 2021. Importa el día a día".

Persecución a Bale. "Nos persigue el Atlético, el Sevilla, el Alavés y nosotros al Barcelona. Es algo anecdótico. Le damos demasiada importancia".

Vinicius. "Es mérito suyo, pero también del equipo por cómo lo sustenta y ayuda. Estamos muy contentos".

Asensio. "Por su talento puede jugar en cualquier posición del ataque. Ha vuelto muy fuerte como ha demostrado en cada partido que ha jugado".