La noche más aciaga de Boateng: fallo clamoroso y robo en su casa durante el partido del Barcelona

No fue la noche de Kevin Prince Boateng. El jugador del Barça sufrió un robo en su casa durante la noche del sábado mientras disputaba el encuentro de Liga ante el Valladolid. Así informan varios medios catalanes, Mundo Deportivo entre ellos. Su casa se encuentra situada en Sarriá.

Los Mossos ya investigan el caso y es que los ladrones aprovecharon para llevarse tanto objetos de valor y dinero en efectivo, haciendo un botín que rondaría los 300.000 y los 400.000 euros. Casi nada.Hay varias versiones, pero las autoridades ya tratan de ponerle cara a los culpables del delito.

En Can Barça están más que acostumbrados, dado que no es la primera vez que algún miembro de la plantilla culé sufre una situación de este calibre. Jordi Alba fue el último tras viajar a Milán para jugar contra el Inter en Champions el pasado año.

Por si no fuese suficiente, Boateng vivió un debut de lo más amargo. Tuvo la ocasión más clara de su equipo en la primera parte, pero se lió y no supo resolver la jugada. Ni él mismo se podía creer lo que acababa de suceder. Lo dicho, no fue la mejor noche para Boateng vistiendo la camiseta del Barcelona.