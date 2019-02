Luis Suárez enciende las alarmas: el Barça, a la caza y captura de un '9' de campanillas

Tres años sin anotar lejos del Camp Nou en la Champions League. 32 años a sus espaldas y un estado físico que genera bastantes dudas de cara al futuro. Hablamos de Luis Suárez, el '9' del Barça. El conjunto azulgrana se ha puesto manos a la obra para efectuar este verano una transición dulce del delantero uruguayo.

Tras el fiasco que resultó el mercado de invierno donde el Barcelona trajo como cedido a Kevin Prince Boateng, un parche barato y de dudosa calidad, además de que no es delantero, la dirección deportiva peina el mercado nacional e internacional para acometer en el mercado estival el ansiado fichaje de un '9' que de la alternativa y descargue de responsabilidades a Luis Suárez. ¿El problema? El Barcelona no dispone de liquidez suficiente como para acometer el fichaje de un crack. Por ello se busca un delantero con potencial de estrella y que su fichaje no se vaya de precio.

En la lista del equipo de Abidal destacan tres nombres: Luka Jovic (Eintracht de Frankfurt, 21 años). El delantero serbio es una de las grandes sensaciones de la Bundesliga, donde es el actual Pichichi. Su nombre ha sido relacionado con el Barça y el Real Madrid. Su precio rondaría los 40 millones de euros.

Maxi Gómez: el killer uruguayo del Celta es una de las opciones preferidas de la diección deportiva azulgrana. A sus 22 años ya ha demostrado su enorme olfato de gol en La Liga. En su estreno la temporada pasada anotó 18 goles y en este curso, a falta de 14 partidos, acumula 9 tantos. Amigo personal de Luis Suárez, su cláusula de rescisión es de 50 millones de euros.

Maxi, un auténtico tanque, ha mejorado mucho su juego fuera del área. Combina más y mejo, tira grandes desmarques, cae a bandas... Está demostrando que no solo es un rematador.

Pépé: revelación de la Ligue 1 con el Lille a sus 23 años. Más extremo derecho, aunque puede jugar de falso '9'', además de armar juego, acumula 10 asistencias, tiene un tremendo olfato golador y firma ya 16 tantos.

Otras opciones que gustan en Can Barça pero se van de precio son las de Icardi, Werner o Richarlison. Hay que recordar que el conjunto azulgrana, con el fichaje ya cerrado para el próximo curso de De Jong ha gastado nada más y nada menos que 700 millones de euros en fichajes desde la temporada 16/17.

Dinero gastado en fichajes e ingresado en traspasos desde la temporada 16/17

Con el Fair Play financiero ahogando a la economía azulgrana, nombres como Harry Keane, Mbappé o Piatek ni se valoran al considerarse inviables. La operación 'Caza de un killer' ha comenzado en el Barcelona.