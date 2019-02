Diego Pablo Simeone atendió a los medios en rueda de prensa antes de su encuentro ante el Villarreal del domingo. El 'Cholo' quiso, antes de comenzar, aclarar el gesto que realizó tras el segundo gol del Atlético ante la Juventus del miércoles. También repasó el panorama del equipo.

Aclaración del gesto. "Saben que yo no busco ni excusas ni justificaciones, sí pedir disculpas una vez más a la gente que se sientiera claramente ofendida por el gesto del otro día y también a la Juventus. Fue una expresión, una mala expresión, de lo que sentía por mis jugadores. Lo digo antes de nada para cerrar el tema".

¿Cabizbajo Morata? "Acaba de llegar. Tiene todo por delante, necesitamos de su energía, su fortaleza y de que siga insistiendo en las situaciones que ha tenido. Si sigue trabajando de la misma manera, las cosas aparecerán naturalmente. Lo necesitamos, sin duda, porque está fuerte".

El rival del domingo. "Siempre miramos al equipo, no la clasificación. El Villarreal siempre fue complejo duro y difícil. El entrenador ha cambiado varias veces su dibujo, ahora se sienten más seguros, intentaremos llevar el partido a donde estemos más cómodos y buscar seguir creciendo a partir del partido del miércoles".

Cristiano y su gesto. "Entiendo todo, soy parte de esto y entiendo todo lo que pueda pasar".

Godín y su salida. "Si Godín o el Atlético tienen que decir algo, lo dirán, yo no opino de algo que no sé".

Cambio de actitud del Rayo a la Juve. "Son personas, humanos, tienen distintas sensaciones y emociones, no siempre te levantas igual, no subestimamos a ningún rival y hay días que todo sale por el camino pensado y otros se complica. Hay que estar preparado para cuando se juega mal o no se encuentran los caminos".