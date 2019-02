Carlo Ancelotti, ahora técnico del Nápoles, comentó en una entrevista en Il Napolista cómo fueron sus últimos meses como entrenador del Real Madrid tras lograr la tan ansiada Décima Copa de Europa y lo que decidió su salida. Fue una acción concreta en un encuentro ante el Valencia donde Bale y Benzema estuvieron involucrados.

Así relata Ancelotti su forma de actuar cuando sucedió todo: "No todos los futbolistas deben ser buenos, por supuesto. Pero el altruismo en un grupo es un factor importante. Si hay algo que me vuelve loco es el egoísmo en el campo. Cuando un jugador tiene que pasar la pelota y no la pasa".

"En Madrid, el motivo de la discusión con Florentino Pérez fue el reemplazo de Bale en un partido en Valencia. Tenía que pasarle el balón a Benzema, que habría marcado un gol sencillo, pero tiró. Lo quité y empezó la guerra. El Nápoles no es un equipo egoísta. En absoluto. Quizás para un atacante el exceso de altruismo sea una limitación. Tal vez. Un poco de egoísmo sirve, pero que no se exagere", concluye.

La jugada en concreto se refiere a una contra del Real Madrid lanzada por Isco, con Bale cabalgando hasta pisar el área pequeña y, en lugar de dar el pase atrás optó por continuar y Otamendi le robó la pelota, perdiendo así la oportunidad. A continuación, Bale fue cambiado y en su lugar saltó al verde Jesé.