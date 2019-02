El padre de Neymar se pone duro: "No irá al Real Madrid"

Neymar Jr. parece tener su destino ligado por bastante tiempo al PSG. Tras la entrevista concedida por el máximo mandatario del conjunto parisino a MARCA, donde asegura que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sabe que no se moverá de la capital francesa, el padre del futbolista confirma sus palabras.

En el programa de televisión brasileño Grande Círculo no ha dudado en ser tan tajante como claro: "Ney no irá al Real Madrid". No especifica el tiempo exacto, pero parece que para los próximos meses seguro que no se acontece el cambio de club. Además, califica de "necesario" el contrato de imagen propio con el que no cuenta en el PSG y del que se vio obligado a firmar en el FC Barcelona. "Es el París Saint-Germain quien le paga a su hijo el sueldo y las primas que figuran en su contrato", asegura.

Además, confirma que su hijo no se sentía a la sombra de Messi, algo que muchos aseguraron a la hora de marcharse de Can Barça. "Mi hijo no se fue del Barça por sentirse a la sombra de Messi. Cuando recibió una llamada del Emir y le mostró su interés por tener una nueva estrella en un equipo ambicioso, lo muy tuvimos en cuenta", explica.

Por último, el tema de Hacienda: "Existe un dossier por un tema de corrupción entre terceros e indemnizaciones de particulares pero no es un problema, estamos tranquilos en eso".