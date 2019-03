Álvaro Morata en el Atlético de Madrid: tres goles legales, dos más mal anulados, dos penaltis provocados no pitados, estira al equipo, genera ocasiones, está con confianza, le da la vida a Griezmann y compañía, tiene a Simeone encantado y ha metido en la cueva a haters propios y ajenos. Todo ello en 34 días. Pues sí, parece que el chico ha caído de pie en Madrid y además con doble tirabuzón incluido en el salto. ¿Veredicto del jurado? Máxima puntuación al caer.

Es muy pronto todavía para decir si Morata triunfará o no en el Atlético de Madrid, pero lo primero que se le exigía era marcar goles y lo está haciendo. Simeone también pidió su fichaje, dándole una cosa, confianza ciega, y pidiéndole otras aparte de tantos, estirar al equipo y recuperar la versión más sólida y contragolpeadora de los colchoneros. La de 2014 con Costa, para ser más exactos.

Morata clavó el eterno examen del profesor Simeone en Anoeta haciendo precisamente todo lo dicho anteriormente. Cabe recordar que antes de su debut, el fondo sur del Metropolitano cantó "menos Morata y más Borja Garcés". Entendibles son todos los puntos de vista, igual que el del resto del estadio que prefirió callar esas voces con pitos. Quizá haya un día en el que el cántico sea "más Morata y más Borja Garcés". Eso será bueno para el Atlético y para todos los atléticos, sin excepciones. Lo que hay, gracias a Morata y a la victoria en San Sebastián, es más Liga.

Partido resuelto en 45 minutos

Hubo Real Sociedad en Anoeta hasta que Álvaro Morata quiso y eso fue hasta la primera oportunidad que tuvo el delantero rojiblanco, concretamente en el minuto 17 de partido. Antes de eso, sí se vio a la Real más o menos cómoda sobre el césped y buscando sobre todo la banda defendida por Lemar y Filipe. El francés no termina de arrancar ni en ataque ni en defensa, pero lo peor es la sensación de estar perdido en todo momento. Más de una bronca se llevó el ex del Mónaco en otro partido para olvidar.

La Real se convirtió adoptó el modo Lemar a la hora de no saber muy bien qué hacer cuando perdió por lesión a Willian José y más aún cuando empezó a recibir ocasiones. Los locales se quedaron sin ‘9’ y el Atlético sacó el mayor provecho del suyo. La suerte y Rulli evitaron el 0-1 antes de tiempo; sin embargo, fue cuestión de tiempo que llegase el primer tanto rojiblanco y a partir de ahí la conclusión del partido.

Con el Atlético rondando continuamente el área de la Real Sociedad, los hombres del Cholo se encomendaron a Morata como finalizador y a la ecuación añadieron las famosas jugadas a balón parado que se echaban tanto de menos por tierras madrileñas. Se había perdido la vista al Atlético Aviación desde hacía bastante tiempo, pero Morata, cabeceador como pocos dentro del área, también le da ese plus al equipo de Simeone.

El primer cabezazo y gol del ‘22’ llegó en un saque de esquina que prolongó Godín y remató en plancha Morata. El segundo nació desde la derecha con centro del Koke y cabezazo picado del ex del Chelsea. Goles de delantero centro al fin y al cabo. Goles que el Atlético necesitaba como el comer para volver a dar miedo a balón parado. En tres minutos, del 30 al 33, los puntos se fueron para Madrid.

Koke le dio emoción

No pasó excesivo peligro el Atlético ni jugando con 10, pero bien es cierto que es difícil pasar por alto el error garrafal que cometió Koke en la segunda parte con todo controlado y con la Real Sociedad esperando que Morata no tocara más balones. El ‘6’ rojiblanco fue expulsado por doble amarilla a la hora de partido y eso obligó al Atlético a jugar siempre atrás, para que los locales nunca se metieran en el partido.

Imanol Alguacil jugó sus cartas metiendo balones a la olla y esperando algún latigazo de Sandro que nunca llegó. En el Atlético se bastaron con despejes continuos dentro de su área y con no permitir ni un solo error a la hora de achicar agua de su barco. Koke no ayudó con su expulsión, pero siempre hay que buscar el lado positivo y quizá sin la roja no se hubiese visto otro vuelo sin motor de Oblak. Nunca falla, ya saben. Paradón y a casa.

El Atlético llegó a Anoeta a diez del Barcelona y se marchó de San Sebastián a siete del líder, con cinco de ventaja sobre el Real Madrid y lo más importante, mirando también a la Champions, con un Morata que ha llegado para quedarse. Posdata: lesión de Filipe. Como las paradas de Oblak, los partes médicos no fallan.



Ficha técnica

Real Sociedad, 0: Rulli; Zaldua, Navas, Llorente, Theo; Zubeldia (Rubén Pardo, m.74), Zurutuza (Juanmi, m.67), Merino; Willian José (Jon Bautista, m.26), Oyarzabal y Sandro

Atlético de Madrid, 2: Oblak, Juanfran, Giménez, Godín, Filipe Luis (Arias, min. 46); Saúl, Rodrigo, Koke, Lemar (Thomas, min 57); Morata (Correa, min. 70) y Griezmann

Goles: 0-1, m.29: Morata; 0-2, m.32: Morata

Árbitro: González González (Comité de Castilla y León). Expulsó a Koke en el minto 61 por doble amonestación. Mostró tarjetas amarillas a Zaldua, Rodrigo y Godín

Incidencias: Partido de la vigésimo sexta jornada de LaLiga Santander disputado en Anoeta ante 26.004 espectadores. Mosaicos con los colores blanquiazules de la Real a la salida de los jugadores de vestuario. El saque de honor lo realizó Jesús Vidal, premio al actor revelación en los Goya 2019