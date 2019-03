Fabio Capello ha hablado de nuevo sobre su pasado como entrenador del Real Madrid. Lo ha hecho para explicar cómo en cualquier vestuario de un equipo de fútbol puede haber problemas, en este caso se ha centrado en la figura de Raúl, Suker y Mijatovic para tratar de ayudar al Inter de Milán a solucionar el problema que tienen con Mauro Icardi.

"Un entrenador debe saber cuándo intervenir. Spalletti tiene que hablar con la gente y no con la prensa… tienes que coger a jugadores y solucionarlo. Tuve una situación similar, a mi me pasó en el Real Madrid con Suker y Mijatovic que no querían pasar el balón a Raúl. Se lo dije, les mostré algunas situaciones en las que lo hacían y les avisé que si volvía a suceder, no jugarían más. No volvió a ocurrir", explica.

De hecho, gracias a que solucionó este agujero dentro de la plantilla, terminaron ganando aquella Liga. Las aportaciones en goles de Raúl (21), Suker (24) y Mijatovic (14) fueron clave para la conquista de la competición nacional.

Spalleti tiene un papelón con la situación del delantero argentino al que le han retirado la capitanía y del que se sabe más por sus actuaciones fuera del campo que dentro de él. Sonó para el Real Madrid y aún se le vincula al club blanco. Este verano puede ser clave para dilucidar si vestirá la elástica merengue o permanecerá en Milán.