Just Eat se mofa de Vinícius con descuento incluido

Vinícius volvió a ser uno de los grandes protagonistas del Clásico en este caso en Liga. Su desborde fue prácticamente el único recurso ofensivo que tuvo el Real Madrid el pasado sábado.

La zaga del Barcelona consiguió cerrar mucho mejor los espacios por lo que el brasileño no lució tanto. Su falta de acierto cara a gol volvió a ser objeto de mofa en las redes sociales. Lo

Los memes con Vinícius como protagonista se multiplicaron con las setas en días de lluvia. Lo más sorprendente fue el mensaje que lanzó desde su propia aplicación la famosa empresa de reparto de comida Just Eat. Utilizó al joven brasileño de 18 años como reclamo para una de sus promociones

El mensaje desde la aplicación de Just Eat

"10% dt. "VINIZIUS10" No seas como Vinizius y mete este dto. en tu pedido", lanzaron en un mensaje desde la aplicación de Just Eat. Ese cambio de 'Vinizius' por 'Vinicius' es por causa de los derechos legales que entraña usar el nombre del jugador carioca. Un mensaje que no ha sentado nada bien a muchos madridistas que a buen seguro que a la hora de solicitar comida a domicilio, eligen otra empresa entre las muchas que hoy en día operan en nuestro país.