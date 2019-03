José Mourinho está libre para poder entrenar a quien quiera, pero de momento mata el tiempo como comentarista de televisión. En los últimos días se le ha visto en varios platós, pero ha sido en el de BeinSports en el que más se ha sincerado.

Volver a un club en el que ya estuvo. "Una de mis mejores sensaciones en el fútbol fue volver al Chelsea. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente te llama por segunda vez significa porque saben lo bueno que eres. Es una gran sensación. A veces das con un entrenador que no trabaja contigo y, a veces, el club se da cuenta después de unos meses de que no era lo que esperaban. Es una gran sensación [...] De momento me ha pasado sólo con el Chelsea, no con el Real Madrid. Me gusta España, pero no elijo un club por el clima. Ellos son el club más icónico, el número uno en el mundo, tienen un parche con 13 Champions".

Contraste Liga-Champions en el Real Madrid. "Lo que ha hecho el Madrid en los últimos cinco años ha sido extraordinario, si miras atrás hasta mi período, son siete semifinales en siete años. Cinco años, cuatro finales y cuatro victorias, absolutamente increíble, pero si vas a lo que yo llamo los maratones donde tienes que ser regular y estar fuerte de agosto a mayo... han ganado dos veces en los últimos diez años. Hay una gran distancia entre el éxito en las eliminatorias y el poco éxito en las ligas".

¿Qué prefieres ganar? "Si le preguntas a cualquier jugador te dirá que la Champions League [...] Si ganas la Liga todos los años y no ganas la Champions, tu objetivo, tu sueño debe ser ganar la Champions League. Cuando fui al Madrid el objetivo era parar el dominio del Barcelona, el Madrid no ganaba nada. El Madrid ni siquiera se metía en cuartos de Champions. Para un entrenador hacer el trabajo toda la temporada de ganar la Liga es increíble, pero un entrenador o un entrenador sin Champions no es un entrenador o un jugador".