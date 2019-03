Mourinho se deja querer por el Real Madrid: "No tendría problema en volver"

El nombre de José Mourinho ha vuelto a sonar con fuerza en los últimos días para el banquillo del Real Madrid. El técnico portugués, que se encuentra sin equipo desde hace casi tres meses tras ser despedido por el Manchester United, ha hablado en Londres para Deportes Cuatro, y no ha tenido problema alguno en reconocer que "no tendría problema de volver" al club blanco.

"Guardo un recuerdo fantástico en conjunto. Trabajar para el Real Madrid ha sido una experiencia única, diferente. Hemos hecho cosas fantásticas. También habré cometido errores, pero después de esa experiencia he mejorado como entrenador y como persona", dice el técnico de Setúbal, que dirigió al conjunto madridista durante tres temporadas (2010-2013) en las que ganó tres títulos (Copa del Rey, Liga y Supercopa de España).

Mourinho tiene ahora una nueva vida en Londres, como comentarista de televisión, estando cerca de sus hijos y con la tranquilidad de no tener la presión del banquillo en el día a día. El técnico portugués dice que espera "no trabajar hasta junio". "Esta nueva faceta me va a ayudar a entender más cosas", declara en este sentido.