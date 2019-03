Primeras declaraciones de Toño tras salir de la cárcel: "He vivido una pesadilla"

Toño se ha reincorporado a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva del Levante. El jugador acudió durante la mañana de este lunes tras abandonar el viernes la cárcel de Teruel y realizó su primera sesión de trabajo.

Tras la misma, el club emitió un video del futbolista aclarando la situación y dando sus explicaciones.

Estos días he vivido una pesadilla. Pasé de la más absoluta felicidad por mi renovación con el Levante a verme en la cárcel sin comprender absolutamente nada. Se me ha quitado la libertad por una sospecha. He podido cometer un error. Soy una persona confiada. Tal vez debería haberme protegido más. Pero de ahí a suponer que pertenezco a una organización criminal y que me dedico al blanqueo de capitales hay un mundo. Es absolutamente falso, y lo demostraré.