Punto y final al calvario de Isco con Solari. El malagueño no volverá a vestirse de corto mientras el técnico argentino esté a los mandos del banquillo del Real Madrid. La relación está totalmente rota, es algo insostenible. Ya le señaló en la rueda de prensa del sábado directamente y en el vestuario, antes de saltar a comparecer ante los medios, también le llamó la atención delante de sus compañeros sin miramientos. No irá convocado para el encuentro ante el Valladolid, pero lo más grave no es eso, si no el expediente disciplinario que ha abierto el club.

Según ha contado La Sexta y como ha confirmado MARCA horas después, los motivos llegan tras la ausencia del '22' tanto en la charla previa antes de medirse al Ajax como en el autobús que llevaba al equipo al Estadio para jugar el partido de Champions. Isco no quiso viajar con sus compañeros y optó por ir al Bernabéu en su coche particular. El jugador pidió perdón, pero parece no haber sido suficiente para Solari que informó al club sobre los hechos y, siguiendo el código interno, podría ser sancionado. El Madrid lo hace como lo puede hacer con cualquier otro jugador en caso de suceder algo similar.

No es el primero, ya les ocurrió a Robinho o a Di María, éste último siendo el más reciente, con su ya famoso 'tocamiento' al ser sustituido hace cinco temporadas. "Las cuestiones disciplinarias las manejamos de manera interna. Para jugar hay que ponerse primero en forma física y luego la forma competitiva, es inexorable", explicó Solari en rueda de prensa.

Esta ausencia de Isco en la convocatoria ante el Valladolid es el último episodio de un sinfín de desplantes, gestos e indirectas entre el de Arroyo de la Miel y su entrenador. La posibilidad de que no vuelva a jugar mientras siga Solari es más que una mera especulación.