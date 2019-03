El Real Madrid pierde la ilusión -al menos de momento- con las últimas declaraciones de Kylian Mbappé. El proyecto blanco necesita una superestrella lo más pronto posible y las dos que más cerca tienen son Neymar y el francés. Kylian se ha descartado con sus palabras, pero el brasileño aún no se ha pronunciado. Tras la eliminación de Champions sufrida a manos del Manchester United, muchos aficionados del conjunto parisino se asustaron, pero ahora gracias a Telefoot se ha rebajado esa tensión.

CLU Téléfoot href="https://twitter.com/KMbappe?ref_src=twsrc%5Etfw">@KMbappe se livre à @JulienMaynard après l’élimination du PSG en Ligue des champions et il l’affirme, il restera bien au club la saison prochaine !

Retrouvez son entretien en intégralité href="https://t.co/YClVbQ73I0">https://t.co/YClVbQ73I0 pic.twitter.com/2mX92EZA9Q — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 10, 2019

"Aunque sé que es complicado, después de lo que ha sucedido, sigo creyendo en este proyecto y estoy seguro de que haremos algo bueno por este club", explicó. Por si no fuese suficiente con esa declaración de amor, quiso mandar un mensaje extra: "Seguiré ligado a este club -PSG-, eso seguro. Tenemos que terminar la temporada de la mejor manera y prepararnos para ser mejores el próximo año".

También se expresó sobre los pensamientos que le rondaron la cabeza tras el encuentro ante el United: "Estoy aturdido, no hay palabras, no he podido dormir. El estadio estaba lleno, los hinchas hicieron su trabajo y nos apoyaron, el ambiente era maravilloso... No queríamos estropearlo, pero al final, lo arruinamos. Si hemos caído eliminados es porque es posible que no hayamos estado a la altura".

Como ya se ha mencionado al principio, habrá que esperar para ver si Neymar tiene tanta paciencia como el joven futbolista del PSG.