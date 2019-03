Zidane será el responsable de la mayor reestructuración que se conoce en el Madrid

Zinedine Zidane vuelve, menos de un año después, al Real Madrid. El técnico galo abandonó la nave merengue al sentir que no se veía con fuerzas para seguir haciendo ganar a un grupo de jugadores que le habían dado todo. En vez de comandar la necesaria, en su opinión y a tenor de los hechos gran realidad, limpia de un plantel que hizo historia consiguiendo cuatro Champions en cinco temporadas, decidió dar un paso atrás.

En menos de un año, y quedado claro que este Madrid necesita algo más que retoques, Zinedine vuelve cargado moralmente para ahora sí, realizar lo que debió comenzar un año atrás. La gran limpia. Zidane comandará la mayor reestructuración que ha vivido la platilla merengue en los últimos años. Renovarse o morir. Es ley de vida.

¿Por qué vuelve Zidane?

El galo llega al rescate de un equipo que estaba entrando en combustión. La opción de la vuelta de José Mourinho revoloteó durante días por el ambiente. El globo sonda obtuvo una certeza: su retorno era demasiado tóxico. Muchos madridistas eufóricos, pero también demasiados que amenazaron con romper el carnet de socio. Gran parte de la cúpula tenía claro que Zidane era la mejor opción. Una bombona de oxígeno en plena crisis. Meses de tranquilidad. Solo faltaba por conocer dos aspectos clave para lanzarse con todo a por el galo. ¿Estaría dispuesto a volver y a comandar la reestructuración que no se atrevió a hacer hace un año? Había que ponerse manos a la obra cuanto antes.

Florenino Pérez primero y Emilio Butragueño después llamaron a su puerta. Zidane, que ahora sí se ve con fuerza moral para poder hacer una amplia y necesaria renovación, no veía claro el volver de inmediato. Prefería tomar de nuevo las riendas en verano. Sin embargo, Butragueño insistió en la importancia de que se incorporara de inmediato. El vestuario era un polvorín y el madridismo necesitaba una buena noticia tras sufrir la semana más funesta de la historia reciente merengue. "Zizou tienes que volver ya", le dijo el Buitre. El técnico francés no podía dejar a su equipo tirado. "Ok, Emilio, cuenta conmigo". Mucho más fácil de lo esperado. La vuelta del técnico preferido por la mayor parte de la afición, directiva y vestuario era un hecho.

¿Cómo será la reestructuración?

La vuelta de Zidane, además de como apaga fuegos, tiene una mayor ventaja. El planificar, desde marzo, el nuevo Real Madrid. Serán semanas intensas en las que habrá que tomar decisiones importantes. El galo, que siempre ha tenido buen olfato para detectar talento -en su día recomendó a Varane, Hazard y Mbappé-, tendrá plenos poderes para construir la plantilla a su gusto. Decidirá sobre los fichajes (apunten los nombres de Hazard, Alex Telles, Eriksen o Milinkovic Savic, entre otros) y también las bajas.

Será Zizou el que deberá decidir sobre la continuidad o no de pesos pesados como Marcelo, Sergio Ramos, Kroos o Isco. Bale, por su parte, tiene los dos pies fuera de Concha Espina. También que pasará con jóvenes que en su día no tuvieron protagonismo a sus órdenes como Dani Ceballos, Mariano, Jesús Vallejo, Fede Valverde o Marcos Llorente. Dos días después de que Marca y As proclamasen en sus portadas a Ramos como el auténtico líder , Florentino responde con un movimiento maestro: el jefe aquí se llama Zinedine Zidane.