El delirante once que se avecina del Real Madrid según la prensa inglesa

Dos de los próximos pilares del Real Madrid según The Sun | EFE En menos de 24 horas, el retorno de Zinedine Zidane ha revolucionado el mundo del fútbol. El Madrid ha pasado de ser un muerto viviente, deportivamente hablando, a generar respeto e incluso miedo en más de media Europa. La vuelta de Zizou para llevar a cabo la gran limpia da lugar a todo tipo de rumores. En Inglaterra, The Sun delira con el once de gala que podría tener el nuevo Real Madrid. El delirante once según The Sun Según The Sun, Zidane tiene vía libre para gastar todo el dinero que considere oportuno y renovar, a su gusto, el plantel. Según el diario británico el dinero no será un problema y el próximo año habrá un nuevo once repleto de galácticos con De Gea en portería, Carvajal, Varane, Ramos y Reguilón en defensa, Kante, Eriksen y Pogba en la sala de máquinas, Neymar, Hazard y Mbappé arriba. Al diario británico se le fue la mano. Ni en el FIFA puedes juntar semejante jugón. Compartir

Real Madrid Club de Fútbol

