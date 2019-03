La llegada de Zidane puede abrirle la puerta a Rabiot

Con apenas 23 años Adrien Rabiot está viviendo una situación insostenible en el PSG. Desde hace varios meses, la relación entre el club y el jugador está rota y el centrocampista francés está buscando de forma desesperada una salida del Parque de los Príncipes.

Incluso su entorno más directo ha criticado duramente al PSG. Esto dijo la madre de Rabiot: "No es solo una impresión. Adrien es un prisionero. Incluso es rehén de PSG. ¡Pronto será pan seco, agua y mazmorra! Este ambiente es cruel para cualquiera. Un futbolista está hecho para jugar, no para quedarse en el armario esperando. Adrien no ha jugado desde diciembre y probablemente no lo haga hasta junio. Ha sido tomado como rehén porque no quiere volver a firmar un nuevo contrato. Adrien solo pide eso: respetar su contrato".

Tras las duras palabras de Veronique Rabiot, madre de Adrien, el futuro del jugador pasa por buscar un destino y ahí podría aparecer el Real Madrid de Zinedine Zidane. El centrocampista es del gusto del entrenador galo y el conjunto blanco busca reforzarse en la medular de cara al curso que viene en el que quieren y necesitan volver a dar un salto de calidad para recuperar el cetro europeo .

El jugador termina contrato, el Barcelona no lo cerró en enero y el Madrid sólo pagaría la prima de su fichaje que podría estar entre unos 12-15 millones de euros.