Toni Kroos ha sido uno de los nombres más mencionados por la afición blanca esta temporada. No por sus éxitos, si no más bien por todo lo contrario. El alemán no está atravesando su mejor momento desde que desembarcase en el Real Madrid procedente del Bayern de Múnich. Ha sido pieza clave en los éxitos recientes y titular indiscutible con todos los entrenadores con los que ha compartido vestuario. Sin embargo, algo ha cambiado y la afición ha visto en él un bajón discordante con su calidad.

Kroos se encuentra concetrado con su selección antes de disputar el encuentro ante Holanda correspondiente a la fase clasificatoria para la Eurocopa de 2020. Atendió a los medios de comunicación y respondió a la pregunta del millón: ¿es normal lo que le está sucediendo al Madrid?

"Es cierto que esta temporada las cosas no han ido como hubiéremos querido, pero es que después de tres años increíbles, es absolutamente normal lo que nos ha pasado. Ahora no queda otra que seguir trabajando para volver a ganar el próximo año", sentenció.

A los blancos sólo les queda hacer lo más amena posible la espera hasta el comienzo de la siguiente camapaña. Fuera de la pugna por la Liga, la Champions y la Copa del Rey, su único objetivo es tratar de quedar segundos y lo más cerca posible del líder, el FC Barcelona.